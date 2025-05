EXPLO 25: Miteinander staunen, glauben, feiern

„Wie im Himmel, so auf Erden“ – unter diesem Motto lädt Campus für Christus Schweiz im Dezember für drei Tage nach Zürich ein. Die Veranstalter rechnen mit bis zu 4.000 Teilnehmenden pro Tag.

Mit der EXPLO 25 wollen die Initiatoren ein Zeichen des Miteinanders setzen und ein Leuchtfeuer der Liebe Gottes entzünden, sagt Andreas Boppart, Initiator der „Konferenz für Begegnung und Glaube“ und Leiter von Campus für Christus Schweiz. „Zusammen dem begegnen, der den Himmel verlassen hat: Jesus Christus“, heißt es im Trailer zur Konferenz. „Erwartungsvoll, fröhlich, authentisch – mit den Füßen auf der Erde und dem Kopf im Himmel.“

Die EXPLO 25 findet vom 28. bis 30. Dezember 2025 in der Swiss Life Arena und weiteren Standorten in Zürich statt und richtet sich laut Veranstalter an Christen verschiedenster Konfessionen und Altersgruppen.

Am ersten Abend soll es um zwei Grundpfeiler des christlichen Glaubens gehen: Frieden und Gerechtigkeit. „Wenn wir als Christinnen und Christen Frieden fördern und uns für Gerechtigkeit einsetzen, setzen wir ein starkes Zeichen in einer zerstrittenen Welt“, heißt es in der Programmankündigung. Neben theologischen Perspektiven soll es um die Frage gehen, wie eine Kultur des Friedens mitgestaltet werden kann – und sich der Himmel konkret hier auf der Erde zeigt. Central Arts, das Kunstkollektiv von Campus für Christus, nähert sich diesen Fragen in Form eines Kunstprojekts. Dazu erzählt die Psychologin und Pastorin Elona Prroj (Albanien) ihre Geschichte: Sie hat durch Blutfehde ihren Mann verloren. Seither setzt sie sich als Aktivistin für Versöhnung ein.

Nebst Prroj erzählen noch weitere Menschen von ihrem Glauben: Pastor Lia (Cecilia Chan, Singapur) gründete mit ihrem Mann eine Jugendkirche. Der Kapuzinermönch Hayden Williams (Malta/Italien) lebt eine „beeindruckende Kombination aus tiefer Spiritualität und Menschennähe.“ Yassir Eric (Sudan/Deutschland) wurde vom radikalen Islamisten zum Jesus-Nachfolger. Radioastronom Heino Falcke (Deutschland) initiierte mit weiteren Wissenschaftlern die erste Fotografie eines schwarzen Lochs.

Das Bühnenprogramm ist laut Andreas Boppart, Initiator der EXPLO 25 und Leiter von Campus für Christus Schweiz, jedoch nur ein Teil des Angebots. Die Teilnehmenden erwarten Plenarsessions, Begegnungszone, Aktivitäten am Nachmittag, Kunstbeiträge und vieles mehr – „alles, was die Gottesbeziehung fördert und fröhlich macht, den persönlichen Glauben aktiv in die Welt hineinzuleben.“ Für einen Megachor werden noch Sängerinnen und Sänger gesucht.

Die EXPLO findet seit 1985 in unregelmäßigen Abständen in der Schweiz statt – zuletzt 2017 in Luzern. Die „Konferenz für Begegnung und Glaube“ richtet sich nach eigenen Angaben an Christinnen und Christen aus verschiedenen Kirchen und mit verschiedenen Hintergründen. Sie wird von Campus für Christus Schweiz organisiert.

Hinweis: Der SCM Bundes-Verlag (Schweiz) ist Medienpartner der EXPLO 25.