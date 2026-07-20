Freakstock 2026 – ein Familientreffen

Ende Juli verwandelt sich der alte Flugplatz in Allstedt erneut in ein riesiges Festivalgelände. Freakstock soll mehr sein als nur ein Festival: „Hier beginnt Zuhause“, schreiben die Veranstalter.

Vom 30. Juli bis 2. August laden die Jesus Freaks zum Freakstock-Festival auf das alte Rollfeld im sachsen-anhaltischen Allstedt ein. Unter dem Motto „Hier beginnt Zuhause“ gibt es Konzerte, Talks, Seminare, Workshops und Gottesdienste. Auch Zukunftsängste, Sorgen und der Alltag hätten ihren Platz, heißt es. Musikalisch deckt das Festival laut Ankündigung ein breites Spektrum ab – von Indie, Funk und Electro über Singer‑Songwriter‑Klänge bis hin zu Metal und Hardcore. Zu den bislang angekündigten Acts gehören Blood Command, Honig und Wayne Everett.

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Das Freakstock soll ein „Festival auf Augenhöhe“ sein, heißt es – ohne Sitzordnung, Dresscode und VIP‑Bereich gibt. Jeder sei willkommen – unabhängig von Identität, Geschlecht, Sexualität, Hintergrund, Benachteiligungen, Herkunft und Religion. Übernachtet wird im Zelt, im Wohnwagen oder unter freiem Himmel. Das Festival wird von mehr als 500 ehrenamtlich Mitarbeitenden getragen und setzt auf Mitgestaltung statt Konsum. Ticketpreise und weitere Informationen zum Festival gibt es auf der Freakstock-Homepage.

1995 fand das erste Freakstock in Wiesbaden statt. Seit 2015 gastiert es mit Unterbrechungen auf dem Flugplatz Allstedt.

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