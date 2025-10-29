Glaubenskonferenz in Ägypten: Weltkirchenrat ruft zur Einheit auf

Der Weltkirchenrat ruft zur sichtbaren Einheit der Christen auf – und erinnert an das Konzil von Nicäa vor 1700 Jahren.

Der Ökumenische Rat der Kirchen (ÖRK) hat vom 24. bis 28. in Ägypten getagt. Anlass der 6. Weltkonferenz für Glauben und Kirchenordnung war das 1700-jährige Jubiläum des Konzils von Nizäa. Die rund 400 Teilnehmenden betonten die Trinitätstheologie als gemeinsames und verbindendes Element der Kirchen. Der Glaube an den dreieinigen Gott sei nicht nur theologisches Erbe, sondern eine lebendige Quelle für Hoffnung, Liebe und Versöhnung. Mission müsse heute von Umkehr, Versöhnung und Gerechtigkeit geprägt sein – insbesondere im Bewusstsein kolonialer und gewaltvoller Vergangenheit. Die Kirchen seien aufgerufen, sich für Heilung und Versöhnung der Völker und der Schöpfung einzusetzen.

Enheit bedeute mehr als Übereinstimmung in Lehre – sie zeige sich in gelebter Gemeinschaft, gegenseitiger Anerkennung und Solidarität mit den Ausgegrenzten. Die Konferenz erinnerte daran, dass Christen weltweit unter Verfolgung, Gewalt und Menschenrechtsverletzungen leiden. In dieser zerrissenen Welt bleibe Christi Gebet „dass sie alle eins seien“ (Johannes 17,21) aktueller denn je. Der Weltkirchenrat ruft in seiner Abschlussbotschaft dazu auf, die ökumenische Reise fortzusetzen – im Hören auf den Heiligen Geist.

Gastgeber der Weltkonferenz war die Koptisch-Orthodoxe Kirche, deren jahrhundertealtes Zeugnis und Gastfreundschaft vom Weltkirchenrat ausdrücklich gewürdigt wurden. Die erste Weltkonferenz für Glauben und Kirchenverfassung fand 1927 in Lausanne statt. Die Initiative führte schließlich 1948 zur Gründung des Ökumenischen Rats der Kirchen (Weltkirchenrat). Der Dachverband umfasst nach eigenen Angaben 356 Mitgliedskirchen mit mehr als 580 Millionen Christen.

