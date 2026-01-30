Jesus.de unterstützen!
- Werbung -
Olympische Spiele Milano Cortina 2026 in Vorbereitung voller Schnee.
Foto: Keita IijimaThe Yomiuri Shimbun via AP Images

Glaube trifft Olympia: Kirche lädt Athleten und Fans zum Innehalten ein

Nachrichten & ThemenKongresse & Events

„For Each Other“: Auch die katholische Kirche startet bei den Olympischen Winterspielen – nicht im Kampf um Medaillen, sondern mit einem reichhaltigen Programm für Athleten, Funktionäre und Besucher.

Am 6. Februar starten die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina. Die katholische Kirche begleitet das Großereignis mit einem reichhaltigen Programm für Athleten, Funktionäre und Besucher. Unter dem Motto „For Each Other“ gibt es Gottesdienste für internationale Gäste (auch auf Deutsch), Themenrundgänge durch Mailand und seine historischen Kirchen, Zeugnisse von jetzigen oder ehemaligen Athletinnen und Athleten, Theateraufführungen, Bildungsveranstaltungen für Jugendliche, gemeinsames Gebet, Shows und Ausstellungen. Im Zentrum der Angebote stehen Dialog und Freundschaft, heißt es auf der Homepage der Stadt Mailand.

- Werbung -

Finanziert wird die Initiative von der Stadt Mailand und der Kulturförderung des Vatikan. Das Projekt beginnt mit der Übergabe des „Kreuzes der Sportler“ in einem Gottesdienst in der Basilika San Babila, die während der Spiele als „Kirche der Athleten“ einen Rückzugsort bietet. Dieses „Kreuz der Sportler“ reist seit seiner Segnung durch Papst Franziskus 2013 zu den verschiedenen Schauplätzen der Olympischen Spiele um die Welt.

Eine ausführliche Beschreibung des gesamten Programms von „For Each Other“ findest Du auf der Homepage der Stadt Mailand.

Weiterlesen:

Josia Topf: Goldmedaille ohne Arme und Kniegelenke
QuelleStadt Mailand

NEWS & Themen

Konnten wir dich inspirieren?

Jesus.de ist gemeinnützig und spendenfinanziert – christlicher, positiver Journalismus für Menschen, die aus dem Glauben leben wollen. Magst du uns helfen, das Angebot finanziell mitzutragen?

Jetzt spenden!

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

WAS KANNST DU ZUM GESPRÄCH BEITRAGEN?

Bitte gib hier deinen Kommentar ein
Bitte gib hier deinen Namen ein

Wichtige Links

Jesus.de Backstage

Wir über uns

Jesus.de ist das Informations- und Diskussionsportal rund um den christlichen Glauben. Wir sind als Team begeistert von Jesus, und diese Begeisterung möchten wir mit euch teilen – ohne Dogmatismus oder theologische Absolutheitsansprüche.

Jesus.de wird vom gemeinnützigen SCM Bundes-Verlag getragen, der Zeitschriften wie Family, Aufatmen, MOVO und andersLeben herausgibt.

Blickpunkt-Newsletter

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

Zuletzt häufig geklickt

© Copyright: SCM Bundes-Verlag gGmbH - Alle Rechte vorbehalten. Ein Unternehmen der Stiftung Christliche Medien.