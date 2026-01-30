Glaube trifft Olympia: Kirche lädt Athleten und Fans zum Innehalten ein

„For Each Other“: Auch die katholische Kirche startet bei den Olympischen Winterspielen – nicht im Kampf um Medaillen, sondern mit einem reichhaltigen Programm für Athleten, Funktionäre und Besucher.

Am 6. Februar starten die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina. Die katholische Kirche begleitet das Großereignis mit einem reichhaltigen Programm für Athleten, Funktionäre und Besucher. Unter dem Motto „For Each Other“ gibt es Gottesdienste für internationale Gäste (auch auf Deutsch), Themenrundgänge durch Mailand und seine historischen Kirchen, Zeugnisse von jetzigen oder ehemaligen Athletinnen und Athleten, Theateraufführungen, Bildungsveranstaltungen für Jugendliche, gemeinsames Gebet, Shows und Ausstellungen. Im Zentrum der Angebote stehen Dialog und Freundschaft, heißt es auf der Homepage der Stadt Mailand.

Finanziert wird die Initiative von der Stadt Mailand und der Kulturförderung des Vatikan. Das Projekt beginnt mit der Übergabe des „Kreuzes der Sportler“ in einem Gottesdienst in der Basilika San Babila, die während der Spiele als „Kirche der Athleten“ einen Rückzugsort bietet. Dieses „Kreuz der Sportler“ reist seit seiner Segnung durch Papst Franziskus 2013 zu den verschiedenen Schauplätzen der Olympischen Spiele um die Welt.

Eine ausführliche Beschreibung des gesamten Programms von „For Each Other“ findest Du auf der Homepage der Stadt Mailand.

