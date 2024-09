Kirchentag 2029 soll in Hamburg stattfinden

Die Nordkirche wird 2029 Gastgeber des 41. Deutschen Evangelischen Kirchentags sein. Am Dienstag hat der Hamburger Senat seinen Beschluss dazu gefällt.

Die Landessynode der evangelischen Nordkirche habe dies bereits im Februar beschlossen, wie Senatspressestelle und Nordkirche am Dienstag mitteilten. Formal wird die Einladung laut Nordkirche nun auf einer gemeinsamen Sitzung der Kirchenleitung und des Hamburger Senats ausgesprochen. Sobald diese formelle Einladung beim Büro des Kirchentags eingegangen ist, werde der Kirchentag voraussichtlich im Oktober über eine Annahme der Einladung entscheiden.

Der Kirchentag im Jahr 2029 fällt zusammen mit dem 500. Jahrestag der im Jahr 1529 vom Rat der Stadt Hamburg angenommenen Stadt- und Kirchenordnung des Reformators Johannes Bugenhagen (1485-1558). Im Rahmen des Kirchentags könnte dieses Jubiläum angemessen begangen werden. Die Stadt- und Kirchenordnung habe eine große Bedeutung für die Entwicklung Hamburgs und die Reformation in Norddeutschland gehabt, hieß es.

Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt erklärte, sie freue sich sehr über diesen heutigen Beschluss des Senates und die breite Unterstützung der Freien und Hansestadt Hamburg. Der Kirchentag biete die Möglichkeit, zentrale Themen des Glaubens, der Gesellschaft und der Zukunft zu diskutieren und dabei Menschen aus ganz Deutschland und darüber hinaus zu verbinden. Es brauche den Kirchentag heute mehr denn je.

Der Kirchentag findet seit 1949 in wechselnden Städten statt, seit 1957 alle zwei Jahre. Zehntausende Menschen aus dem In- und Ausland sowie aus unterschiedlichen Konfessionen und Religionen kommen dabei zusammen. Der nächste Kirchentag wird vom 30. April bis 4. Mai 2025 in Hannover gefeiert. Im Jahr 2027 soll der 40. Kirchentag in Düsseldorf stattfinden.