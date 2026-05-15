Liebenzeller erwarten 4.000 Besucher zum Pfingstmissionsfest

Am 24. Mai feiert die Liebenzeller Mission ihr Pfingstmissionsfest. Missionare aus mehreren Ländern berichten von ihrer Arbeit – vor Ort und im Livestream.

Rund 4.000 Besucherinnen und Besucher erwartet die Liebenzeller Mission zum Pfingstmissionsfest am Sonntag, 24. Mai. Der Festtag beginnt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst im Großzelt. Die Predigt hält Matthias Hanßmann, Vorsitzender des Evangelischen Gemeinschaftsverbandes Württemberg („die Apis“), heißt es in einer Pressemitteilung. Im Mittelpunkt des Tags stehen Berichte von Missionarinnen und Missionaren aus verschiedenen Ländern, darunter Sambia, Spanien und Japan. Auch eine Mitarbeiterin aus dem Mittleren Osten berichtet über ihre Arbeit – und darüber, wie sie ihren Einsatzort infolge des Iran-Krieges verlassen musste.

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Insgesamt stehen rund 20 Parallelangebote zur Auswahl, darunter theologischen Vorträge und interaktive Formaten. Für Kinder und Jugendliche gibt es ein eigenes Programm, darunter das „Familienhaus“ mit einer und eine Eltern-Kleinkind-Lounge und die „Powerbar“ für Teens. Der Kindermusiker Sebastian Rochlitzer gibt ein kostenloses Familienkonzert. Ein Teil des Programms wird per Livestream übertragen, Übersetzungen sind für viele Veranstaltungen geplant.

Mehr Informationen über das Pfingstmissionsfest gibt es auf der Homepage der Liebenzeller Mission.

Die Liebenzeller Mission ist nach eigenen Angaben mit rund 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in rund 30 Ländern eine der großen evangelischen Missionsgesellschaften in Deutschland.

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