Life on Stage: Leidenschaft für Evangelisation (neu) entdecken

Drei Tage gastierte „Life on Stage“ mit seinem Musiktheater-Programm in Ludwigsburg. Die beteiligten Gemeinden wollen künftig mehr evangelistische Projekte realisieren.

- Werbung -

Rund 3.100 Besucherinnen und Besucher kamen zu den drei Abenden in die MHPArena. Sieben Gemeinden aus verschiedenen Denominationen hatten sich an der Vorbereitung beteiligt. Neben den Baptisten und der örtlichen FeG zählten auch ICF und die Urban Life Church zum Trägerkreis. Die Veranstaltung habe die beteiligten Gemeinden „zusammengeschweißt“, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters.

Ein positives Fazit zog Tobias Becker, Vorsitzender der evangelischen Allianz Ludwigsburg. Eigentlich möge er keine Musicals, aber die „Life on Stage“-Abende seien „bewegend“ gewesen. „Life on Stage hat uns ermutigt, mehr evangelistische Projekte zu planen. Dass Gott heute noch Menschen so berührt, begeistert mich.“ Daniel Wilken von der Urban Life Church sagte: „Ich glaube, die Gemeinden sind durch Life on Stage wieder aufgewacht.“ Der evangelistische Eifer sei in den letzten Jahren völlig abhandengekommen. Dies habe sich nun verändert. „Life on Stage hat bewirkt, dass Evangelisation bei den Christen wieder zum Thema wurde. Mein Wunsch ist es, dass dieses Feuer nun weiterbrennen darf.“

Life on Stage – „Musical & Message“ – ist ein Evangelisationsprojekt von Netzwerk Schweiz/Netz-Werk Deutschland e.V., einer kirchlichen Nonprofit-Organisation, die auf Spendenbasis arbeitet. Die Bühnenshows gibt es seit 2014.

Hier geht es zur Homepage von „Life on Stage“

Life on Stage in Ludwigshafen

Transparenzhinweis: Jesus.de ist Medienpartner von Life on Stage.