Musical über Martin Luther King kommt nach Chemnitz

In Chemnitz soll 2025 das Chormusical „Martin Luther King“ aufgeführt werden. Dafür werden rund 1.000 Sängerinnen und Sänger gesucht.

Das Werk erzählt die Geschichte des US-amerikanischen Bürgerrechtlers und Baptistenpastors Martin Luther King (1929-1968) .Wie die Stiftung Creative Kirche in Witten mitteilte, ist das „King“-Musical Teil des Programms zur Kulturhauptstadt Europas Chemnitz 2025. Die Komposition von Hanjo Gäbler und Christoph Terbuyken sei eine Mischung aus Gospel, Rock n‘ Roll und Pop, heißt es. Die Handlung spielt in den 1960er Jahren. Illustriert werde eine Zeit des Umbruchs und der sozialen Verwerfungen, hieß es. Der Bürgerrechtler King gilt als einer der herausragendsten Vertreter im gewaltfreien Kampf gegen Unterdrückung und soziale Ungerechtigkeit. Er formulierte seinen Traum von gleichen Rechten für alle.

Für die Chemnitzer Aufführung am 29. März 2025 werden rund 1.000 Sängerinnen und Sängern gebraucht. Das Musicalprojekt wird gemeinsam vom evangelisch-lutherischen Kirchenbezirk Chemnitz, der Kulturhauptstadt Chemnitz GmbH, dem Musikbund Chemnitz, der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens und der Stiftung Creative Kirche realisiert. Eine Informationsveranstaltung dazu findet am 20. März in Chemnitz statt. Die Proben starten dort im September.