Schauspieler Samuel Koch zu Gast bei Libori in Paderborn

Samuel Koch ist während der Libori-Festwoche zu Gast in Paderborn. Sein Thema: „Was gibt Menschen die Kraft, immer wieder aufzustehen?“

Koch werde auf Einladung des Bonifatiuswerkes am 30. Juli eine Performance mit Musik, Gesprächen und Geschichten gestalten, kündigte das katholische Hilfswerk an. Der 37-Jährige, der nach einem schweren Unfall 2010 in der TV-Show „Wetten, dass?“ im Rollstuhl sitzt, wolle der Frage nachgehen: „Was gibt Menschen die Kraft, immer wieder aufzustehen?“

Bei der Veranstaltung in der Paderborner Marktkirche werde um Spenden für sozial-karitative Projekte gebeten, erklärte das Bonifatiuswerk. Zum einen solle die Erweiterung des Karmelitinnenklosters im isländischen Hafnarfjördur unterstützt werden, zum anderen ein Projekt zur Suizidprävention für Menschen im Alter bis zu 25 Jahren in Paderborn.

Das Libori-Fest gilt als eines der ältesten Volksfeste Deutschlands. In diesem Jahr findet es vom 26. Juli bis 3. August statt.