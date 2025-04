SPRING: „Den Sieg des Lichtes feiern wir über Ostern hinaus“

Rund 3.000 Teilnehmer werden in der Woche nach Ostern beim Festival SPRING erwartet. Kurzfristige Anmeldungen sind noch möglich.

Das SPRING-Festival für alle Generationen sei jedes Jahr ein Höhepunkt für die Evangelische Allianz in Deutschland, heißt es in der Pressemeldung. Laut Veranstalterangaben haben sich bereits 2.700 Personen für SPRING 2025 angemeldet. Kurzfristige Anmeldungen seien noch möglich. Auch Tagestickets für das Festival werden angeboten. „Es ist etwas ganz Besonderes, dass Alt und Jung als Familie Gottes zusammenkommen und das Leben und ihren Glauben feiern“, sagt Dr. Reinhardt Schink, Vorstand der Evangelischen Allianz in Deutschland.

- Werbung -

Sunrise: Jesus ist das Licht in der Dunkelheit

Dieses Jahr freue er sich besonders über das Motto Sunrise. „Ein Sonnenaufgang zeigt uns jeden Tag neu, dass es Hoffnung und Zukunft gibt und das Geschenk eines neuen Tages vor uns liegt.“ Dass SPRING direkt in der Woche nach Ostern stattfindet, passe da gut. „Den Sieg des Lichtes über die Finsternis feiern wir nicht nur an Ostern, sondern auch darüber hinaus an jedem einzelnen Tag. Denn so wie ein Sonnenaufgang Licht in die Dunkelheit bringt, ist Jesus als das wahre Licht in die Dunkelheit dieser Welt gekommen.“

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können bei SPRING aus rund 500 Angeboten wählen. Als Referenten mit dabei sind unter anderem der Theologe Andreas Boppart, die Autorin Nelli Bangert, der Radiojournalist Andreas Malessa, die Theologieprofessorin Mihamm Kim-Rauchholz und die Band LOBEN um Musiker Daniel Harter. Im Kinderprogramm sind Mike Müllerbauer und Sebastian Rochlitzer am Start.

Das Ferienfestival SPRING dauert sechs Tage und findet seit 1998 immer in der Woche nach Ostern und seit 2009 in Willingen (Nordhessen) statt. Veranstalter ist die Evangelische Allianz in Deutschland. Rund 400 Ehrenamtliche machen das Festival möglich.

Link: Homepage des SPRING-Festivals