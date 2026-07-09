Stadionsingen in Dresden: Philharmonischer Kinderchor erstmals dabei

Das Adventskonzert im Dresdner Rudolf‑Harbig‑Stadion findet am 18. Dezember statt. Erstmals wirkt der Philharmonische Kinderchor mit – und es gibt eine große Gewinnaktion.

Neben dem Dresdner Kreuzchor und der Musical‑Werkstatt Oh‑TÖNE tritt beim Stadionsingen am 18. Dezember (Freitag) erstmals auch der Philharmonische Kinderchor Dresden auf, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Chor mit seinen etwa 140 Mitgliedern gehört zu den bekanntesten und erfolgreichsten Kinderchören in Deutschland. Zentraler Bestandteil des Stadionsingens ist die Verbindung von Pop- und Klassikelementen sowie die Lesung der Weihnachtsgeschichte durch einen prominenten Gast, heißt es. Ein Höhepunkt ist traditionell das gemeinsame Singen von „Stille Nacht“, bei dem die Besucherinnen und Besucher mit Handylichtern einen symbolischen Sternenhimmel erzeugen. Familien und Gruppen erhalten rabattierte Eintrittskarten. Unter allen Ticketkäufern wird zudem eine achttägige Reise für zwei Personen nach Lappland in Nordfinnland verlost.

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Das Große Adventskonzert sei ein Herzensprojekt für alle Beteiligten, sagt Regisseur Thomas Reiche. „Wenn 20.000 Menschen in einem Fußballstadion gemeinsam die Weihnachtsgeschichte hören, anschließend mit allen Künstlern auf der Bühne ‚Stille Nacht‘ singen und dabei mit ihren Handylichtern einen Sternenhimmel erzeugen, ist das nicht nur ein Gänsehautmoment – es ist ein Statement.“

Anmerkung: Das Adventskonzert in Dresden kostet deutlich mehr Eintritt als andere Stadionsingen.

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