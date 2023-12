Stadionsingen: VfL, Grönemeyer und etwas „Stille Nacht“

„VfL“, skandieren die Fans, etwas leiser dann „Stille Nacht“. Eindrücke vom Stadionsingen in Bochum – von Fan-Hymnen über Volker Rosin bis zur Weihnachtsgeschichte.

Von Rüdiger Jope

Neben mir sitzt Sabine. Auf ihrem Kopf blinkt ein Geweih. Der Schriftzug ihrer Mütze predigt „Ruhrpott“. Die 73-Jährige ist leutselig. „Wir sind heute hier, um mit der ganzen Familie zu singen. Wenn wir jetzt noch in Leverkusen gewinnen, kann Weihnachten kommen.“ Sagt’s und zieht ihren Bauch ein, damit Sohn Michael mit dem Getränketräger auf dem blauen Plastiksitz landen kann. Sohn Milo dreht sich um. „Ist das meine Cola?“ Daneben kuschelt sich seine kleine Schwester Nicole in den Schoß von Mama Ute und schiebt sich abwechselnd Schnuller und Kekse in den Mund. Im Arm: Schneemann Olaf – mit kleinem VfL-Schal. „VfL“ schallt es aus knapp 11.000 Kehlen. Papa Michael – Dauerkarteninhaber – streckt die Arme mit dem Schal nach oben.

Dann wird’s weihnachtlicher. „5, 4, 3, 2, 1“ zählen vor allem die Kinder runter. Der Weihnachtsbaum fängt an zu leuchten. Zaghafter Applaus. Mit „Alle Jahre wieder kommt das Christuskind“ versuchen Band und Chor, sich akustisch durchzusetzen. Sabine hält Michael das Programmheft zum Mitsingen hin. Er nippt an seinem Bier. Beim Lied in der „Weihnachtsbäckerei“ fachen die vielen Kita-Kinder im Stadion die Mitsingbegeisterung etwas an. Als dann Volker Rosin mit „Da war ein Stern“ ans Mikro tritt, lächelt die 73-jährige Sabine. „Den haben schon unsere Kinder gemocht“, sagt sie, und stimmt lauthals ein: „Das Licht in dieser Nacht. Hat Jesus uns gebracht.“

“ … den Köööönig“

„VfL“ ruft Stadionsprecher Michael Wurst. „VfL“ tönt es zurück. Die Pott-Hymne wird angestimmt: „Bochum“ von Herbert Grönemeyer. Die Schals auf den Rängen gehen nach oben. Das zuvor sanfte Mitsinglüftchen wird zum Sturm. Michael, Milo, Ute, Sabine und 10.996 Fans brüllen: „Hier, wo das Herz noch zählt. Nicht das große Geld. Wer wohnt schon in Düsseldorf. Bochum, ich komm‘ aus dir. Bochum, ich häng‘ an dir. Oh, Glück auf, Bochum“. Applaus brandet auf.

„Es gibt Tage, da ist man nicht fröhlich, da ist einem nicht zum Jubeln zumute“ leitet der Stadionsprecher über. Er berichtet davon, dass er an diesem Morgen seinen Schwiegervater zu Grabe getragen habe. Der Geräuschpegel geht merklich zurück. Andächtig stimmt die „Gemeinde“ ein in „Herbei, oh ihr Gläubigen, fröhlich triumphierend … O lasset uns anbeten. O lasset uns anbeten. O lasset uns anbeten, den Köööönig!“ „VfL“ steigt es trotzig in den Nachthimmel.

Stadionsingen Bochum (Foto: Stiftung Creative Kirche)

Heiland oder Hai-Land?

Ein Esel tritt auf, erzählt aus seiner Sicht das Weihnachtsgeschehen – ein Wort-zum-Sonntag-Moment. Nicole muss auf die Toilette. Michael fragt: „Bratwurst mit Ketchup oder Senf?“ Leute drängeln sich an uns vorbei. Menschen fluten in den Gang. Bei „Rudolf, the red-nosed reindeer“ sind die blauen Sitzschalen wieder gut gefüllt. Sabine schunkelt. Jesus, der Sohn Gottes, wird geboren. „Er ist der Heiland der Welt“ heißt es von der Bühne. Fragend dreht sich Milo zur Oma um. „Häh? Hai-Land?“ Ich grinse. Die 73-Jährige winkt lachend ab. „Wir sind halt nicht so religiös, aber Kirche im Stadion ist doch ein Muss.“ „VfL“, dröhnt es.

Dann gehen die Neonröhren aus. Das armeisenhafte Gewusel verstummt. „Stille Nacht! Heilige Nacht“. Die Handys verwandeln das Stadion in ein Lichtermeer. Sabine schnäuzt ins Taschentuch. Nicole schläft auf dem Schoß ihrer Mutter. Milo zerdrückt den leeren Plastikbecher. Michael legt den Arm um Ute. „Christ, der Retter, ist daaaaaaa! Christ, der Retter, ist daaaaaa!“ Tosender Applaus. „Jetzt kann es Weihnachten werden“ entfährt es der Oma, rückt ihr blinkendes Geweih zurecht. Ich frage Michael, wie er den „Gottesdienst“ fand. Er zögert. „War ein Heimspiel. Fühlt sich an, wie ein 1:1. Ich hätte mir mehr Drive, Lautstärke und Tore“, gewünscht“, sagt er, wickelt sich den VfL-Schal um den Hals und schiebt grinsend nach „Aber dass Kirche zu uns Fans kommt, ist jut.“