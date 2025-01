Über Jesus ins Gespräch kommen: JUMIKO 2025

Die Grundlagen des Christentums sind immer mehr Menschen in Deutschland unbekannt. Wie sie über ihren Glauben reden können, lernten 5.500 junge Menschen auf der JUMIKO 2025.

„Lass mal reden! Aber wie?“ Dazu, wie sie ihren Freunden, Mitschülern oder Kollegen von der „besten Nachricht aller Zeiten“ erzählen können, bekamen die Konferenzteilnehmer auf der Jugendmissionskonferenz 2025 zahlreiche Impulse und Praxistipps. 5.500 junge Menschen besuchten die Konferenz auf dem Stuttgarter Messegelände, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Teilnehmenden konnten zwischen 24 Bibelarbeiten und Vorträgen wählen, erlebten live die Aussendung von 60 Missionaren und Missionarinnen und hatten die Gelegenheit, die „große Missionsausstellung“ zu besuchen.

- Werbung -

Das Angebot der 130 Aussteller aus dem Bereich Mission, Bibelschule und Diakonie sei laut Veranstalter gut genutzt worden. An den Ständen konnten die Besucherinnen und Besucher sich über kurze oder lange Einsätze im Ausland und Ausbildungen im Inland informieren, für sich beten lassen oder mit Missionaren ins Gespräch kommen. Zeitweise herrschte „dichtes Gedränge zwischen den Ständen, die neben persönlichem Gespräch mit Flyern, Kaffee, Candy-Bars, Stickern und Spielen lockten.“ Viele Standmitarbeiter seien begeistert gewesen von dem großen Interesse der Besucherinnen und Besucher: „Die jungen Leute haben richtig Bock, etwas zu machen.“

Lernen, von Jesus zu reden

„Viele junge Menschen sind von der Sehnsucht erfüllt, über ihren Glauben zu sprechen“, so Konferenzleiter Tobias Köhler von Coworkers. „Aber es ist eine enorme Herausforderung, über Jesus ins Gespräch zu kommen, wenn meinem Gegenüber die Grundlagen des christlichen Glaubens völlig unbekannt sind – und das trifft auf immer mehr Menschen in Deutschland zu!“

„Von Jesus reden bedeutet, die eigenen Glaubenserlebnisse mit Jesus weiterzuerzählen“, erklärte Dr. Friedemann Kuttler, der Vorsitzende der ChristusBewegung Lebendige Gemeinde und Träger der JUMIKO. „Es braucht keine großen theologischen Ausführungen, sondern das Zeugnis von Menschen, die Jesus erleben.“

„Wir sind Gott dankbar, dass der Tag so ein Segen für die Besucher und für uns war“, teilten die Veranstalter mit. Die nächste JUMIKO werde am 11. Januar 2026 stattfinden.



Träger der JUMIKO ist die ChristusBewegung Lebendige Gemeinde in Zusammenarbeit mit Gemeinschafts- und Jugendverbänden, Bibelschulen sowie Missionswerken. Ausrichtung und Gesamtorganisation liegen bei Coworkers, der Dachmarke der Vereine „Hilfe für Brüder International“ und „Christliche Fachkräfte International“.

- Werbung -

Link: Homepage der JUMIKO

Weiterlesen: