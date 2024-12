Ulrich Eggers: „Die missionarische Priorität ist entscheidend“

Ein klares Bekenntnis zum missionarischen Auftrag und zur aktiven Nachfolge Jesu wünscht sich der ehemalige Vorsitzende von Willow Creek Deutschland für die Kirche der Zukunft – gegen Polarisierung, Bibel-Vergessenheit und Gemeinde-Egoismus.

Uli, du blickst auf über zwei Jahrzehnte prägende Amtszeit zurück, in der du einige Höhen und Tiefen erlebt hast. Woran denkst du gerne zurück?

Es gibt Glücksfälle der Geschichte wie die friedliche Revolution 1989. So habe ich es für die kirchliche Landschaft auch bei Willow Creek erlebt, Mitte der 90er Jahre war „unsere“ Zeit einfach reif: Viele Leitende in Landes- und Freikirchen wollten einen missionarischen Aufbruch fördern. Beziehungen bei AMD, Lausanner Bewegung und Evangelischer Allianz wuchsen – zu genug Vertrauen und Einsicht, dass das am besten gemeinsam geht.

Und dann eben die Willow-Creek-Gemeinde in den USA mit großer Vision, klarem Fokus und einer Mischung aus Chuzpe und Dienstbereitschaft. Eine Kirche, die sich auch international engagiert: Ich bin super dankbar für dieses glückliche Zusammentreffen und den Einsatz der frühen Pioniere wie Lou Hueneke und Gary Schwämmlein als deutschstämmigen Geburtshelfern bis hin zu Bill Hybels, Nancy Beach, John Ortberg, Greg Ferguson und so vielen anderen. Danke, Gott!

Welche Situationen waren herausfordernd – und für welche bist du dankbar?

Es gab immer Höhen und Tiefen und große wirtschaftliche Risiken durch das schmale „Geschäftsmodell“ der Kongress-Arbeit. Das war immer dünnes Eis und ist durch unser engagiertes Team rund um Wilfried Bohlen, Karl-Heinz Zimmer und heute Thomas Fremdt und Jörg Ahlbrecht gelungen – und natürlich durch die megavielen Ehrenamtlichen und ihre Begeisterung.

Und klar: Der Absturz durch die Missbrauchs-Affäre rund um Bill Hybels, das war der Tiefpunkt. So viel Vision und Leidenschaft, so viel Genie, Begabung und Frucht. Und dann wird das alles aufs Spiel gesetzt – da bleiben heftige Warum-Fragen an Bill, an gute Leitung und Strukturen – aber auch an Gott selbst. Umso dankbarer bin ich heute, dass wir diese Krise überwinden konnten und mehr und mehr zu einer deutschsprachigen Plattform mit internationaler Offenheit geworden sind.

Die kirchliche und gesellschaftliche Landschaft hat sich in den letzten Jahren enorm gewandelt. Wo siehst du in diesem Wandel die Kernkompetenzen, die Kirchen und Gemeinden unbedingt bewahren sollten?

Das ist im Kontext von Willow sehr klar: Kern ist der missionarische Auftrag Jesu und die strategische Rolle von Leitung darin. Das wiederum kann nur gelingen durch tiefe Verwurzelung in der Nachfolge Jesu, persönliche Spiritualität. Und alles entscheidend: Wenn man das Ganze nicht nur gut findet und abnickt, sondern aktiv und geduldig und persönlich LEBT. Darin sehe ich so etwas wie eine lebendige Zukunfts-Versicherung – auch gegen die Gefahren von Polarisierung, Bibel-Vergessenheit und Gemeinde-Egoismus.

Wo siehst du für die kommenden Jahre die größten Herausforderungen und Chancen für Leitende und Gemeinden?

Siehe oben: Die Priorität auf unseren Kern-Auftrag und das persönliche Bleiben in Christus ist ständig in Gefahr und immer umkämpft – vor allem durch die andere gute Sache: Sich als Christen und Gemeinden um sich selbst zu kümmern. Diese Gefahr hat viele überzeugende Verkleidungen – aber gemeindlich vital, persönlich von Jesus abhängig und gemeinsam unterwegs bleiben wir nur, wenn wir die missionarische Priorität in Demut, Kreativität und Klugheit LEBEN, also TUN!

Was möchtest du Willow für die kommenden Jahre mit auf den Weg geben?

Ein Missverständnis und eine Versuchung bei Willow war immer die Faszination von Größe. Aber es geht weder um große Gemeinden noch um große Kongresse – das sind schöne B-Prioritäten. Wir brauchen viele, um finanziell zu überleben – aber das Nadelöhr dafür ist unser Auftrag, nicht eine volle Halle ohne klaren Fokus und egal mit wem. Entscheidend ist missionarische Priorität als Frucht persönlicher Nachfolge und mit Blick auf kluge Leitung, eben dafür Interesse zu wecken und Vitamine zu geben. Und wer sein Kongress-Auto vollpackt, sich auch in Zukunft inspirieren lässt und auch mal unterjährig finanziell unterstützt, der hilft entscheidend mit.

Die Fragen stelle Sarah Kleinknecht.

Das vollständige Interview ist im Willow Creek Magazin erschienen. Die Veröffentlichung auf Jesus.de erfolgt mit freundlicher Genehmigung von Willow Creek Deutschland.

