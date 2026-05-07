Vision2033: gemeinsam beten für Deutschland

Mit einem Online-Gebetsabend startet am 12. Mai die Initiative Vision2033. Es geht um ein besonderes Jubiläum – und ein großes Ziel.

Viele Christinnen und Christen glauben, dass Jesus um das Jahr 33 in Jerusalem starb und auferstand. Die Initiative Vision2033 hat sich das Ziel gesetzt, dazu beizutragen, dass jeder Mensch in Deutschland bis zum Jahr 2033 – also 2.000 Jahre später – das Evangelium gehört hat „und die Möglichkeit bekommt, Gottes Liebe persönlich zu erleben“, heißt es in einer Pressemitteilung.

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Vision2033 startet am 12. Mai um 20:15 Uhr mit einem überkonfessionellen Online-Gebetsabend. Musikalisch gestaltet wird der Abend von Juri Friesen (Outbreakband) und Daniela Hogger (Campus Collective). Kurze geistliche Impulse kommen unter anderem von Dr. Reinhard Schink (Deutsche Evangelische Allianz), Dr. Evi Rodemann (LeadNow, Lausanner Bewegung) und Konstantin Kruse (Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden KdöR). Durch den Abend führt Moderator Flo Stielper von Campus für Christus.

Zu den Kooperationspartnern von Vision2033 zählen unter anderem ERF – der Sinnsender, Adonia, proChrist, der Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden, Alpha, das Gebetshaus Freiburg, der Bund Freier evangelischer Gemeinden, Bibel TV, Open Doors, die Evangelische Allianz – und der SVC Bundes-Verlag, zu dem Jesus.de gehört.

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