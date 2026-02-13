Willow Creek Kongress: „Verwurzelt in der Wahrheit“

Christinnen und Christen sollten in der Wahrheit verwurzelt sein – das forderte Julia Garschagen beim Willow Creek Leitungskongress in Dortmund.

„Wir brauchen eine Wahrheit, die tiefer wurzelt als in unserer Meinung. Wir brauchen eine Wahrheit, die uns Großzügigkeit und Kraft verleiht“, erklärte Julia Garschagen in ihrem Vortrag beim Willow Creek Leitungskongress. Sie ist Leiterin des Pontes-Instituts für Wissenschaft, Kultur & Glaube sowie Leiterin des evangelistischen Jugendevents truestory.

In ihrem Vortrag ging sie auf aktuelle Entwicklungen ein: Die Frage nach der Wahrheit sei zentral in Zeiten von Polarisierung und Fake News. Dabei sei Demut entscheidend: „Wenn Jesus sagt: ‚Ich bin die Wahrheit‘, bedeutet das: Ich bin es nicht. Ich laufe der Wahrheit nur hinterher. Ich muss Fragende bleiben. Demut heißt zu fragen: Was kann ich lernen von der Meinung des anderen?“ Dabei sollten Christinnen und Christen auch bereit sein, Schuld und Versagen einzugestehen und sich dafür zu entschuldigen, wenn Menschen in christlichen Gemeinden Verletzungen erlebt haben.

Die verändernde Kraft der Wahrheit

Julia Garschagen verwies auch auf die inspirierende Schönheit der Jesus-Wahrheit, für die Gerechtigkeit und Gnade elementar seien. „Gerechtigkeit ohne Gnade verhärtet die Fronten; Gnade und Vergebung ohne Gerechtigkeit und Konsequenzen bagatellisiert Unrecht.“ Ungerechtigkeit – wie beispielsweise der Missbrauch von Macht – müsse ans Licht kommen, die Opfer müssten ins Recht gesetzt werden.

Ein weiterer Schwerpunkt ihres Vortrags lag auf der verändernden Kraft der Wahrheit. Allerdings sei christlicher Glaube kein „Glücksevangelium“, das Erfolg und ständige Hochgefühle verspreche. Ziel des Lebens sei nicht persönliches Glück, sondern Jesus selbst. Sie betonte: „Jesus verspricht nicht Glück, sondern die Fülle des Lebens.“ Diese Fülle enthalte sowohl das finstere Tal als auch den Berg der Erkenntnis.

Zudem wies sie darauf hin, dass das Evangelium intellektuell inspirierend sei: „Der Heilige Geist benutzt auch Argumente, um Menschen den Weg zum Glauben zu ebnen.“ Und sie unterstrich: „Bei Jesus kommen Liebe und Wahrheit zusammen.“

