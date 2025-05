Willow: Gute Leitung braucht starke Wurzeln

Lebendige Gemeinden, die von der Liebe Gottes erzählen und die Gesellschaft positiv verändern: Der Willow-Creek-Leitungskongress in Dortmund will dafür Anstöße geben.

„Rooted – Gute Leitung braucht starke Wurzeln“: Unter diesem Motto steht der nächste Willow-Creek-Leitungskongress, der vom 12. bis 14. Februar 2026 in der Dortmunder Westfalenhalle stattfindet. Der Kongress soll dazu einladen, „tiefer zu gehen, […] Wurzeln zu stärken und daraus neue Kraft zu schöpfen“, heißt es auf der Kongress-Homepage. Die Veranstalter versprechen „praktische Inputs“ für die Gemeindearbeit, „erfrischenden Worship und künstlerische Beiträge.“

Kolosserbrief als biblische Grundlage

Als Inspiration für das Kongress-Motto diente eine Bibelstelle aus dem Kolosserbrief:

„Lebt nun auch so mit Christus Jesus, wie ihr ihn als Herrn angenommen habt! Seid in ihm verwurzelt und auf ihm gegründet! Steht fest in dem Glauben, der euch gelehrt worden ist, und seid immer voller Dankbarkeit.“ (Kol. 2, 6-7)

„Es erinnert uns daran, dass wir Jesus Christus ins Zentrum stellen und in ihm verwurzelt sein müssen, um in stürmischen Zeiten Halt zu finden“, heißt es. „Diese Verwurzelung bildet die Grundlage für gesunde geistliche Entwicklung und für alles, was wir als Leiterinnen und Leiter tun.“

Überkonfessionell und „jünger“

Die Veranstaltung in Dortmund soll zu einer „Verjüngung“ der Willow-Bewegung beitragen. Dazu bleibt der Kongress „überkonfessionell“, wie Geschäftsführer Thomas Fremdt betont. „Weil alle eine Sehnsucht nach missionarischer und wirkungsvoller Gemeinde teilen, wie sie in der Apostelgeschichte 2 beschrieben wird.“

Zu den angekündigten Sprecherinnen und Sprechern zählen (alphabetisch):

Tod Bolsinger, Gründer und Leiter von AE Sloan Leadership

Künstlerkollektiv Central Arts (Musik)

Mindy Caliguire, Mitgründerin und Präsidentin von Soul Care

Dave Ferguson, Leiter von Exponential und Pastor der Community Christian Church in Naperville, Chicago

Julia Garschagen, Leiterin des Pontes Instituts für Wissenschaft, Kultur und Glaube

Prof. Dr. Michael Herbst, Autor und Professor für Praktische Theologie

Maike Ritzer, sozialwissenschaftliche Referentin und stellv. Direktorin des Instituts zur Erforschung von Mission und Kirche (IMK)

Martin Schleske, Geigenbauer, Physiker und Bestsellerautor

Dr. Patrick Todjeras, Rektor des Werks für Evangelisation und Gemeindeaufbau in Österreich

Markus Weimer, Dekan für den Kirchenbezirk Konstanz

Bis zum 30. Juni gilt für den Leitungskongress noch ein Frühbucherrabatt.

Alle zwei Jahre veranstaltet Willow Creek Deutschland an wechselnden Orten den großen Leitungskongress. Hier findet ihr viele Inhalte zum Leitungskongress 2024 in Karlsruhe.



