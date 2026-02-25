Youth Prayer Congress: „Entdecke die Kraft des Gebets“

Gebetsfrühstück, Kleingruppen, Einsätze: Rund 800 Besucher erwartet die Liebenzeller Mission Ende Februar zu ihrem Jugend-Gebetskongress.

Vom 27. Februar bis 1. März lädt die Liebenzeller Mission Teens ab 14 Jahren und junge Erwachsene zum „Youth Prayer Congress“ (YouPC) ein. Rund 800 Teilnehmende werden erwartet. Das Motto lautet in diesem Jahr „Hidden Fights – Entdecke die Kraft des Gebets“. Dazu heißt es auf der Kongress-Homepage: „Der Apostel Paulus erlebte diesen Kampf hautnah: Verfolgt und eingeschlossen im Gefängnis, hielt er im Gebet fest an Gott. Gerade dort, in der Dunkelheit seiner Zelle, erlebte er die Kraft des Gebets.“

Während des Wochenendes spielt Gebet in vielfältigen Formen eine zentrale Rolle: in Gottesdiensten, bei Gebetsfrühstücken, in Kleingruppen, bei Gebetseinsätzen sowie an kreativ gestalteten Gebetsstationen, heißt es. Dort können die Teilnehmenden etwa für benachteiligte Menschen, ihre Schulen oder politische Verantwortungsträger beten und persönliche Begegnungen mit Gott suchen.

Für Teilnehmende, die das gesamte Wochenende vor Ort verbringen möchten, stehen Gemeinschaftsunterkünfte zur Verfügung. Kurzfristige Anmeldungen sind noch über die Kongress-Homepage möglich. Dort gibt es auch weitere Informationen.

Der YouthPrayerCongress ist ein Gebetskongress der Liebenzeller Mission für junge Menschen und findet einmal jährlich in Bad Liebenzell sowie in Darmstadt statt – in diesem Jahr zum 26. Mal.

Kongress-Trailer:

