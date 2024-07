Umfrage: An wen oder was glauben junge Menschen?

Die britische Organisation Youthscape Centre hat 1.000 britische Jugendliche über ihre Haltung zum christlichen Glauben befragt. Das Ergebnis: viel Gleichgültigkeit – trotz eines positiven Gottesbildes.

Die Online-Umfrage ist Teil des Forschungsprojekts Translating God. Die Wohltätigkeitsorganisation Youthscape Centre for Research befragte dazu mit Einverständnis der Eltern 1.000 Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren. Die Jugendlichen sollten fünf theologische Aussagen bewerten und kommentieren, die das Evangelium, Gott, Jesus und das Gebet thematisieren. Dabei wurden sechs Gruppen von Glaubenden identifiziert:

Praktizierende Christen (19,3 %): Sie identifizieren sich als Christen, glauben an Gott und praktizieren ihren Glauben. Nominelle Christen (21,8 %): Sie identifizieren sich als Christen, glauben an Gott und praktizieren den christlichen Glauben nicht. Gott-verneinende „Nones“ (17,8 %): Sie glauben nicht an Gott, an eine höhere Macht und haben keine Religion. Gott-bejahende „Nones“ (15,7 %): Sie haben keine Religion, glauben an einen Gott oder sind sich nicht sicher, würden aber gerne glauben. Macht-bejahende „Nones“ (6,5 %): Sie haben keine Religion und glauben nicht an Gott, aber eine höhere Macht. Angehörige anderer Religionen (10,8 %): Sie identifizieren sich entweder als Buddhist, Hindu, Jude, Muslim oder Sikh und praktizieren ihren Glauben.

„Desinteressierte Positivität“

Je mehr die Jugendlichen an Gott glaubten oder für ihn offen waren, desto mehr sahen sie ihn als Quelle der Liebe, der Macht und der Hoffnung für die ganze Welt. Während eine kleine Gruppe von Jugendlichen eindeutig negativ gegenüber der Vorstellung von Gott eingestellt war, schien eine viel größere Gruppe entweder desinteressiert oder wohlwollend positiv eingestellt zu sein. Die Verfasser des Berichts sprechen von einer „desinteressierten Positivität“, die die Mehrheit der Befragten transportierte. „Sie schienen Gott am positivsten als eine liebende Kraft »irgendwo da draußen« zu sehen, was mit anderen Studien übereinstimmt, die zeigen, dass sie Gott eher positiv als negativ sehen“, so der Bericht.

Kein Glaube an Auferstehung

Viele der Befragten sehen Gott als liebevoll an, aber daraus folgt für die meisten nicht, dass sie gerettet werden müssen, dass Gott Mensch geworden ist oder dass dazu Tod und Auferstehung notwendig sind. Die Vorstellung, dass Gott mit den Menschen in Beziehung treten, ihn verändern oder nahe sein möchte, ist für manche Jugendliche abschreckend.

Die Erkenntnis, dass viele junge Menschen dem christlichen Glauben so apathisch gegenüberstehen, sei eine „harte Wahrheit“. Chris Curtis, Geschäftsführer von Youthscape Centre, zeigt sich trotz der Ergebnisse zuversichtlich: „Ich nehme das als Herausforderung an, anstatt zu resignieren. Youthscape wird hart daran arbeiten, kreative Wege zu finden, um junge Menschen wieder an die Geschichten des Evangeliums heranzuführen. Ich glaube, dass das Gespräch mit jungen Menschen hier wirklich interessant werden kann.“

Den gesamten Bericht über die Umfrage finden Sie hier. Dieser wurde von Mr. Jugendarbeit ins Deutsche übersetzt.

Quellen: Mr. Jugendarbeit, Youthscape