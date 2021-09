FeedYourself – neue App für Kleingruppen erschienen

- Werbung -

FeedYourself ist eine App für Kleingruppen, die Material für die gemeinsame Gesprächszeit mit einer Mahlzeit verbindet. Die App ist ab sofort in allen App Stores kostenlos verfügbar.

Die App ist ein Gemeinschaftsprojekt von bibletunes und visiomedia (Das Bibel Projekt). Die Vision des FeedYourself-Teams ist laut eigener Aussage eine „Generation, die Gottes Wort genießt und sich leidenschaftlich und selbstständig davon ernährt.“

Die einzelnen Bausteine von FeedYourself orientieren sich am klassischen Ablauf einer Mahlzeit: Vorspeise, Hauptspeise und Nachtisch – und weiteren Extras. Los geht es mit dem Tischgebet, der Bibeltext ist die Hauptspeise. Am Ende können sich alle Teilnehmenden noch etwas „to go“ mitnehmen. Jede Gruppe soll selbst entscheiden, worauf sie „Hunger“ hat bzw. welche Menüpunkte sie in das Programm integrieren möchte.

Link: FeedYourself