Fußball-Star Firmino wird Pastor: „Möchte, dass Menschen von der Liebe Gottes erfahren“

Fußballprofi Roberto Firmino gewann mit dem FC Liverpool die Champions League. 2020 ließ der Brasilianer sich taufen und nun wird er Pastor.

Von Markus Kosian

Der brasilianische Fußball-Star Roberto Firmino, der in der Bundesliga bei der TSG Hoffenheim spielte, mit dem FC Liverpool die Champions League gewann und heute in Saudi-Arabien beim Erstligisten Al-Ahli seine Karriere ausklingen lässt, bekannte sich in der Vergangenheit in Interviews und in den sozialen Medien ganz selbstverständlich zu seinem christlichen Glauben und ermutigte auch seine über 15,5 Millionen Follower auf Instagram, Gott zu suchen (Promis Glauben berichtete). Nun ist der 32-Jährige evangelischer Pastor geworden. Am vergangenen Wochenende wurde der brasilianische Nationalspieler in seiner Heimatstadt Maceio in einer Zeremonie in dieses Amt berufen.

Für Roberto Firmino war es in den letzten Jahren eine Herzensangelegenheit, mit Menschen über den Glauben verbunden zu sein. 2020 ließ er sich in Liverpool in seinem Haus von seinem Landsmann und Teamkollegen Allison taufen. Zu einem Video von dieser Zeremonie schrieb Firmino auf Instagram:

„Mein größter Titel ist die Liebe von Jesus!“

Vor drei Jahren gründete Firmino in seiner brasilianischen Heimatstadt Maceio mit seiner Frau Larissa Pereira und den Pfarrern Jairo Fernandes und Keila Medeiros die freievangelische Manah-Kirche, wo er am vergangenen Wochenende in das Amt des evangelischen Pastors berufen wurde. Nun wird er zusätzlich zu seinem Engagement beim saudi-arabischen Erstligisten Al-Ahli auch als Pastor in seiner brasilianischen Heimat tätig sein. Auf seinem Instagram-Account postete Roberto Firmino Bilder zur Zeremonie und schrieb dazu unter anderem:

„Seit wir Christus kennengelernt haben, möchten wir, dass die Menschen ebenfalls diese Liebe erfahren.“

Und weiter:

„Jetzt haben wir eine andere Verantwortung: Pastoren zu sein. Heute sind wir total verblüfft, wenn wir sehen, wie groß Gottes Barmherzigkeit uns gegenüber ist. Er erwählt wirklich die Unwahrscheinlichen! Danke Jesus.“

Zusätzlich dazu teilte er noch die Bibelstelle aus Epheser 3,20, wo es heißt: ‚Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt.‘

Quellen: instagram.com, sport1.de, sportbild.de, pro-medienmagazin.de, nau.ch, bild.de