Gebetswoche: „Gutes tun“ – Gott erwartet Recht und Gerechtigkeit von uns

Ein interkulturelles Team aus den USA hat die diesjährige Gebetswoche für die Einheit der Christen vorbereitet. Die Inhalte wurden vor dem Hintergrund der größten Massenhinrichtung in der Geschichte der USA ausgewählt.

Die Gebetswoche für die Einheit der Christen löst am Sonntag (15. Januar) in einem gemeinsamen Gottesdienst die Allianzgebetswoche (AGW) ab. Zwischen dem 18. und 25. Januar laden dann Kirchengemeinden weltweit zu Gottesdiensten ein. Verbunden werden die beiden Gebetswochen durch ein gemeinsames Gebet. Die Gebetswoche für die Einheit der Christen beschäftigt sich mit Jesaja 1,17: „Lernt, Gutes zu tun! Sucht das Recht! Schreitet ein gegen den Unterdrücker! Verschafft den Waisen Recht, streitet für die Witwen!“

Die heutige Welt spiegele in vielerlei Hinsicht die Herausforderungen der Spaltung wider, denen der Prophet Jesaja damals mit seiner Botschaft entgegentrat. „Gerechtigkeit, Recht und Einheit entspringen Gottes tiefer Liebe zu jedem von uns; sie sind im Wesen Gottes selbst verwurzelt und sollen nach Gottes Willen auch unseren Umgang miteinander bestimmen“, heißt es auf der Homepage der Bibelwoche.

Liturgie und Materialien hat ein international und interkulturell gemischtes Team aus dem US-Bundesstaat Minnesota vorbereitet. Dabei spielten Elemente indigener und christlicher Tradition eine wichtige Rolle, teilte die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland (ACK) mit. Zum Beispiel soll die Hymne des Volkes der Dakota mit Psalmtexten verbunden werden.

38 Indigene gehängt

In Minnesota gebe es seit Jahren große Rassenunterschiede, fügte die ACK hinzu. Die größte Massenhinrichtung in der Geschichte der USA fand 1862 in Minnesota im Gefolge des Kriegs zwischen den Vereinigten Staaten und dem indigenen Volk der Dakota (Sioux) statt. Dabei wurden 38 Dakota-Kriegsgefangene gehängt. „Auch die Ermordung des jungen Afroamerikaners George Floyd im Mai 2020 durch Derek Chauvin, einen Polizisten aus Minneapolis, geschah in Minnesota.“

Der zentrale Gottesdienst zur Gebetswoche findet in Deutschland am 22. Januar um 17.00 Uhr im Frankfurter Gemeindezentrum der Freien evangelischen Gemeinde (FeG) Frankfurt statt. Er wird live auf www.gebetswoche.de übertragen. Die Predigt hält der ACK-Vorsitzende, der griechisch-orthodoxe Erzpriester Radu Constantin Miron. Damit findet der zentrale Gottesdienst zur Gebetswoche für die Einheit der Christen erstmals in einer Freikirche statt.

Die 1948 gegründete Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland (ACK) repräsentiert etwa 50 Millionen Christinnen und Christen in Deutschland. Ihr gehören 18 Kirchen an, weitere sieben Kirchen sind Gastmitglieder, fünf ökumenische Organisationen haben Beobachterstatus.

