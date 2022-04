Gefangen in der Magersucht: Junge Frau findet Hilfe im Glauben

Magersucht ist eine schwerwiegende psychische Erkrankung und potenziell lebensbedrohlich. Ariatani Wolff (23) erzählt, wie sie in der Falle der Magersucht gefangen war – und was ihr half auszubrechen.

- Werbung -

Triggerwarnung: Der nachfolgende Artikel behandelt das Thema „Magersucht“.

Erfolgreicher, beliebter, schlanker. Mehr leisten, besser ankommen, weniger wiegen. Gute Noten reichten nicht mehr, ich wollte in allen Bereichen perfekt sein und dafür musste ich abnehmen – dachte ich.

Also hungerte ich, immer länger und länger, bis ich mich verlor in einer Spirale aus Diät und Zwängen, Ablehnung und Selbsthass. Dort ging es nicht mehr um gesunde Ernährung oder einen fitten Körper, sondern um einen Kampf zwischen Lüge und Wahrheit.

Das Gefühl nicht mehr in diese Welt zu passen

Obwohl ich mit dem Wissen um meinen eigenen Wert und Gottes Wahrheit aufwachsen durfte, habe ich meine Identität irgendwann nicht mehr darauf gegründet, sondern mich auf das verlassen, was ich im Spiegel sah. Oder zu sehen glaubte. Denn als andere ein gesundes und glückliches Mädchen erblickten, empfand ich alles an mir als zu viel. Und später, als alle sich um die halbverhungerte junge Frau ohne Lust aufs Leben sorgten, hatte ich schon lange das Gefühl, gar nicht (mehr) in diese Welt zu passen.

- Weiterlesen nach der Werbung -

Identität und Selbstwert von Äußerlichkeiten und Äußerungen fremder Menschen abhängig zu machen, hat eine zerstörerische Wirkung. Als Jugendliche lehnte ich mich selbst so sehr ab, dass ich mir nicht anders zu helfen wusste, als mich radikal zu verändern und für meine vermeintliche Unzulänglichkeit zu bestrafen. Mein Versuch der Problembewältigung entwickelte sich zu einer Krankheit, die mein Leben für viele Jahre prägte. Ich wurde magersüchtig, und mit den Kilos schwanden auch Fröhlichkeit und Lebensmut.

Der Wunsch endlich gut genug zu sein

Meine Träume und mein Glauben verblassten neben dem verzweifelten Wunsch, endlich gut genug zu sein. Inzwischen war das Essen nur noch das vordergründige Problem, schlimmer war, dass ich mich selbst nicht annehmen konnte. Das Hungern war nur eines von vielen Mitteln in meinem Streben nach „Perfektion“.

Im Laufe der Jahre erkannte ich, dass dieses „perfekte Ideal“ nie existierte, es ging im Grunde nicht darum, wie ich war, sondern wer ich war: Eine verunsicherte junge Frau auf der Suche nach ihrer Identität. Ich fand sie – aber weder auf der Waage noch im Fitnessstudio, sondern bei Gott.

Der Weg zurück ins Leben

Nachdem ich jahrelang vergeblich gegen meine Krankheit gekämpft hatte, musste ich einsehen, dass ich so nicht weiterkam und gab meine ganze Verzweiflung und mein Versagen an Jesus ab. Seitdem verläuft mein Weg zurück ins Leben zwar nicht immer gerade, aber es geht beständig in die richtige Richtung.

- Werbung -

Heute darf ich Lebensmittel als das betrachten, was sie sind: Mittel zum Leben. Deshalb gibt es für mich heute keine Verbote mehr, sondern ausgewogenen Genuss, bei dem ich versuche, auf die Bedürfnisse meines Körpers zu hören und Vergleiche zu vermeiden.

Gott hat uns nicht erschaffen, damit wir uns abrackern und aushungern, um uns den Idealen dieser Welt anzupassen. Jesus hat uns nicht befreit, damit wir uns dem Diktat von Medien, Mengenangaben und missgünstigen Mitmenschen unterwerfen. Du und ich sind einzigartig und wertvoll – das darfst du glauben und so darfst du leben!

Ariatani Wolff studiert Politikwissenschaft.

Hilfsangebote und Beratungsstellen