Gehörlosen-Seelsorgerin: Gemeinsame Sprache ohne Worte finden (pro)

Die 36-jährige Gemeindediakonin Josephine Hoffmann ist von Geburt an gehörlos. Am eigenen Leib erfährt sie, wie es ist, nur eingeschränkten Zugang zu dem zu haben, was für hörende Menschen selbstverständlich ist. Auch in ihrer Kirche fehlt ihr trotz lautsprachbegleitenden Gebärden etwas. Also beschließt sie, selbst aktiv zu werden. Das Medienmagazin pro berichtet, wie die junge Frau Theologie studierte und nun als Seelsorgerin Gehörlose in der pfälzischen Landeskirche unterstützen möchte. Als Behinderung sieht sie ihre Taubheit nicht, im Gegenteil: Sie hat schon weitere Ziele ins Auge gefasst.

