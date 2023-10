GGE: Neuaufstellung bei Charismatikern in der evangelischen Kirche

Es ist ein Leitungswechsel, der wohl eher einer Neuaufstellung gleicht. Pfarrer Swen Schönheit (Berlin) ist neuer Vorsitzender und Leiter der Geistlichen Gemeinde-Erneuerung in der Evangelischen Kirche (GGE).

Von Norbert Abt

- Werbung -

Zur Amtseinführung am Tag der Deutschen Einheit kamen nicht nur Verantwortliche und Engagierte aus der GGE in die Stadtkirche St. Blasius in Hannoversch Münden, sondern auch befreundete christliche Leiter aus anderen Kirchen. Es gab einen feierlichen Mix aus traditionellen Kirchenliedern und modernem Lobpreisliedern – typisch für die Ausrichtung der GGE.

Vereinfacht ausgedrückt stehen hinter der GGE die Charismatiker in der Evangelischen Kirche. Es gibt sie seit 1978. Die GGE betont das Wirken des Heiligen Geistes und versteht sich als innerkirchliche Erneuerungsbewegung. Sie betet und arbeitet für einen geistlichen Aufbruch in ihrer Kirche. Swen Schönheit folgt auf Pfarrer Henning Dobers, der 12 Jahre Vorsitzender und Geschäftsführer der GGE war.

“Wir singen nicht das Lied des Niedergangs“

In seiner Predigt machte Pfarrer Schönheit deutlich, dass die evangelische Kirche in einer historischen und kritischen Phase stecke, da gebe es kein „weiter-so“. „Wir werden den Abbruch der historisch gewachsenen Volkskirche nicht aufhalten können“, sagte er. Doch werde die GGE „nicht das Lied des Niedergangs singen“. Vielmehr sei sie von einer starken Überzeugung getragen, die er so formulierte: „Wir haben eine entscheidende Energiequelle, und die werden wir uns nicht rauben lassen. Wir glauben, dass die Kraft des Heiligen Geistes nicht veraltet. Wir glauben, dass Jesus kein bisschen müde ist. Wir sagen auch heute: Aufbruch ist möglich.“

Dazu gehöre es, so Schönheit, loszulassen und bereit für Neues zu sein. Die GGE werde sich mit Menschen verbinden, die ebenfalls die Sehnsucht nach einem Aufbruch in der evangelischen Kirche in sich tragen. Dieses Ziel sei nicht aussichtslos. Denn „Jesus kommt mit seiner Gemeinde zum Ziel. Es ist das neue Jerusalem, die Braut, die Jesu liebt. Die nächste Zeit wird gut, weil wir Jesus entgegengehen. Wir sind nicht allein.“

Bekannt wurde die Geistliche Gemeinde-Erneuerung zunächst durch das Wirken von Wolfram Kopfermann an der Hamburger St. Petri-Kirche und durch Tagungen, die sich an Pfarrer und kirchliche Mitarbeiter richteten. Sie war es, die 1993 den amerikanischen Pastor Bill Hybels erstmals nach Deutschland einlud. Große Wirkung auch in viele freien und freikirchlichen Gemeinden hatten die Kongresse mit dem amerikanischen Pastor John Wimber in Frankfurt und Hamburg (1987/1988). Und hier liegt auch eine spezifische Bedeutung der GGE im Land. Mit ihrer soliden theologischen Arbeit hat sie eine starke und nachhaltige Ausstrahlung in die gesamte charismatische Bewegung in Deutschland.

Schönheit und Dobers: weiter im Duo

Der in Hann. Münden vollzogene Leitungswechsel ist keine drastische Zäsur. Die letzten zehn Jahre, so Schönheit, habe er mit seinem Vorgänger Henning Dobers „Hand in Hand“ gearbeitet. Er schätze dessen „zupackende und zielführende Leitung“. Während seiner Zeit als Vorsitzender habe er der GGE „ein neues Gesicht in der Öffentlichkeit gegeben“. Henning Dobers begründete seinen Schritt, den Vorsitz abzugeben, schon vor einiger Zeit damit, dass die GGE „eine energiegeladene, kreative und innovative Leitung“ brauche. Das könne er für die nächsten vier Jahre nicht garantieren.

Swen Schönheit ist seit 2012 theologischer Referent der GGE (zunächst mit einer 25-Prozent-Stelle, die bis auf 75 Prozent anstieg). Dobers wird weiter als Geschäftsführer an vorderster Stelle mitwirken. Sitz der GGE-Geschäftsstelle bleibt das Büro in Hann. Münden. So dürfte sich eher das Temperament an der Spitze ändern, das bei Henning Dobers stärker ausgeprägt ist, während Schönheit ruhiger auftritt.

- Weiterlesen nach der Werbung -

1958 in Berlin geboren, studierte Swen Schönheit in Berlin, Wuppertal und Tübingen. Seit 1986 ist er Pfarrer in Berlin. Prägend war seine Zeit in der Apostel-Petrus-Gemeinde im Märkischen Viertel (1989-2018). Heute ist Swen Schönheit (mit 25-Prozent-Stellenanteil) Pfarrer in der Ev. Matthias-Claudius-Gemeinde in Berlin-Heiligensee, wo er die dortige Pfarrerin noch bis zu seinem Ruhestand im Sommer 2024 unterstützt.

Erste Kontakte zur GGE hatte er bereits während seiner Studienzeit. Damals bekam er laut eigener Aussage „wichtige Impulse“ von Wolfram Kopfermann. Übergemeindlich war und ist Pfarrer Schönheit als Autor, Referent und Berater tätig, seit 2018 in seiner Haupttätigkeit als theologischer Referent der GGE. Er berät Gemeinden, fördert junge Theologen/innen und bietet Seminare und Studientage an. Seine jüngste Veröffentlichung ist das Buch Komm, Geist Gottes. Wie eine Einladung alles verändert.