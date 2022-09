Gnadauer Verband: „Nein“ zur Judenmission

Der Gnadauer Gemeinschaftsverband lehnt in seiner ersten Erklärung zum Verhältnis von Christen und Juden die Judenmission ab. Beim Thema „messianische Juden“ vertritt er jedoch eine von der EKD abweichende Position.

„Alle Bemühungen, Juden zum Religionswechsel zu bewegen“ würden unterlassen, heißt es in der Erklärung des Gemeinschaftsverbandes, die in der vergangenen Woche von der Mitgliederversammlung verabschiedet wurde. In diesem Punkt folgt der Verband der Linie der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Gleichzeitig betont der evangelikale Verband seine Solidarität mit „messianischen Juden“, also Juden, die an Jesus Christus als den Messias glauben.

In diesem Punkt unterscheiden die Gnadauer zwischen der „Völkermission“, die nur den „Heidenvölkern“ gelte, und dem „Christuszeugnis“, welches auch den Juden gegenüber Ausdruck finde. Die messianischen Juden schätze man als „Schwestern und Brüder“. Es sei Aufgabe der Kirche, „messianische Gruppen und Kreise zu unterstützen und Verbundenheit mit ihnen zu leben“. Was Kritik nicht ausschließe. Einen prinzipiellen Ausschluss von messianischen Juden aus kirchlichen Veranstaltungen oder Räumen, lehnt der Verband ab.

EKD schließt messianische Juden von Veranstaltungen aus

Die EKD hatte 2017 entschieden, dass das Nein zur Judenmission in der Begegnung mit messianischen Juden nicht infrage gestellt werden dürfe. Konkret bedeute dies, dass die EKD keine institutionellen Kontakte unterhalte – anders als zum Zentralrat der Juden, erläuterte ein Sprecher dem Evangelischen Pressedienst (epd).

Nach der EKD-Erklärung hatte auch das Präsidium des Deutschen Evangelischen Kirchentages den Beschluss gefasst, christliche Gruppen, die judenmissionarisch ausgerichtet sind, nicht zur Mitwirkung zuzulassen. „Dies betrifft auch messianisch-jüdische Gruppierungen und Gemeinden sowie deren Unterstützerorganisationen.“

Seit Mitte der 1990er Jahre existieren nach Angaben der EKD ungefähr 40 „messianisch-jüdische“ Gemeinden oder Hauskreise in Deutschland, in denen sich nicht mehr als 2.000 Personen regelmäßig versammelten.

Gnadauer Verband: „Israel bleibt erwählt“

In seiner Erklärung verweist der Gnadauer Verband auch auf die „bleibende Erwählung Israels“. „Wir halten zugleich fest, dass Gottes Bund mit seinem Volk Israel uneingeschränkt weiter besteht.“ Jegliche Überheblichkeit gegenüber dem jüdischen Volk sei deshalb unangemessen.

Der Verband stellt sich gegen jede Form von Judenfeindschaft oder Antisemitismus und gesteht die eigene Schuld ein: „Mit tiefer Beschämung erkennen wir unsere Mitverantwortung und Mitschuld an den Verbrechen gegenüber dem jüdischen Volk durch die Jahrhunderte und ein Versagen der Kirche in der Schoa [Holocaust; Anm. der Red.] des 20. Jahrhunderts. Dies gilt auch für uns als Gnadauer Gemeinschaftsbewegung.“

Der pietistische Gnadauer Gemeinschaftsverband ist ein freies Werk innerhalb der evangelischen Kirche. Mit fast 100 Verbänden, Mitgliedswerken, Diakonissen-Mutterhäusern und theologischen Ausbildungsstätten ist er nach eigenen Angaben die größte eigenständige Bewegung innerhalb der EKD. Seine Ursprünge reichen bis in das Jahr 1888 zurück.