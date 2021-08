Go Conference 2021 – „Erfrischt für das Evangelium“

- Werbung -

Christen frischen Mut für Evangelisation geben: Das ist laut Veranstalter das Ziel der Go Conference 2021 am 11. September. Weil die Veranstaltung coronabedingt im letzten Jahr nicht stattfinden konnte, wird sie in diesem Jahr in Basel nachgeholt. Als Hauptredner wird dort der Initiator und Evangelist Ulrich Parzany sprechen.

Es brauche verschiedene Methoden und Wege, um das Evangelium in der heutigen Zeit kraftvoll zu verkündigen, sagte Parzany laut Pressemitteilung. Diese Wege wolle man gemeinsam auf der Tageskonferenz der Evangelisationsbewegung Netz-Werk und des Theologischen Seminars ISTL International entdecken. Weitere Redner sind unter anderem Gaby Wentland (Gründerin MISSION FREEDOM) und Gabriel Häsler (Netzwerk Schweiz), die von ihren persönlichen Erfahrungen zum Thema Mission berichten werden.

