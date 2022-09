Gospelkirchentag: 3.000 Sängerinnen und Sänger in Hannover erwartet

Europas größtes Gospelfestival gastiert vom 16. bis 18. September zum zweiten Mal in Hannover. Das Motto: „Lift me up“.

- Werbung -

Rund 3.000 Sängerinnen und Sänger aus mehreren Ländern treten laut der Stiftung Creative Kirche auf Bühnen in der Innenstadt sowie in der Swiss Life Hall auf und können sich in Workshops fortbilden. Auch international bekannte Musikschaffende wie Laith Al Deen und Judy Bailey + Band sind dabei. Der Gospelkirchentag endet mit einem öffentlichen, kostenlosen Open-Air-Gottesdienst auf dem Opernplatz, bei dem alle Beteiligten zusammenkommen.

Bei früheren Gospelkirchentagen waren bis zu 5.000 Stimmen erklungen. Die Veranstalter führen den Rückgang der Teilnehmerzahl darauf zurück, dass Chöre wegen der Corona-Pandemie nur eingeschränkt proben konnten und können.

Der Gospelkirchentag fand erstmals 2008 in Hannover statt. Die mittlerweile zehnte Auflage sollte ursprünglich bereits 2020 in Hannover starten, war aber wegen der Corona-Pandemie zweimal verschoben worden. Die evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers organisiert das Festival in diesem Jahr unter anderem mit der Stiftung Creative Kirche, der Stadt Hannover und der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD).

Einen Überblick über das komplette Programm des Gospelkirchentags gibt es hier.