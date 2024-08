Gottesdienst am „Ballermann“: Die frohe Botschaft am Partystrand

Gottesdienste statt Eimersaufen: 300 junge Christen geben an Mallorcas Partystrand die Botschaft der Liebe Gottes weiter. Außerdem bringen sie Betrunkene ins Hotel.

Seit mehr als zehn Jahren organisieren junge Christen aus Deutschland und der Schweiz während ihrer Sommerferien Strandgottesdienste am „Ballermann“ auf Mallorca. In der Nähe des „Mega Park“ an der Platja de Palma werden laut Reach Mallorca vom 2. bis zum 10. August an sieben Abenden Gottesdienste veranstaltet. Zudem gibt es einen Gottesdienst auf einem Party-Boot. Insgesamt beteiligen sich über 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz Deutschland an der Initiative.

Strandgottesdienste in der Party-Zone

Direkt auf dem breiten Strandabschnitt an der Platja de Palma finden abends 30-minütige Kurzgottesdienste zu Themen wie Party, Sex und Sonnenbrand statt und was Gott zu diesen Dingen sagen würde. „Wir erleben gerade da, wo man es nicht erwarten würde, dass es unter deutschen Mallorca-Besuchern ein großes Interesse an Gott und spirituellen Themen gibt“, sagt Gernot Elsner (Karlsruhe), der die Initiative mit gegründet hat. Auf Wunsch können die Passanten für sich beten lassen.

„Street Angels“ bringen Betrunkene nach Hause

Jeden Abend ist in der britischen Partyzone ein Team von jungen Christen unterwegs, die betrunkene Mallorca-Touristen sicher in ihr Hotel zurückbringen. „Wir erleben häufig bei unserem Einsatz, dass betrunkene Männer und Frauen Opfer von Diebstählen oder sexueller Belästigungen werden“, so Gernot Elsner. Die sogenannten „Street Angels“ sind abends an ihren gelben Warnwesten zu erkennen.

Reach Mallorca von 2023



Reach Mallorca ist der Zusammenschluss der Bibel- und Missionsschule Gospeltribe aus Karlsruhe, der Jugendmissionsgemeinschaft Bielefeld (JMG) sowie THE FOUR aus der Schweiz. Die Teilnehmer stellen sich jedes Jahr wieder neu zusammen aus unterschiedlichen Konfessionen, die von Gott und vom Leben begeistert sind. Die Veranstaltungen sind bei der örtlichen Behörde angemeldet.