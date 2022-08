Mit Gott am Ballermann: Christen bringen Betrunkene ins Hotel

Sangria und Halleluja: Kirche dort, wo man sie nicht vermutet – am Partystrand von Mallorca. 150 junge Christen zeigen, dass Gott auch Spaß machen kann und geben seine Liebe weiter.

- Werbung -

150 junge Christen aus Deutschland und der Schweiz haben vom 31. Juli bis zum 8. August Strandgottesdienste in der Nähe des „Mega Parks“ auf Mallorca gefeiert. Themen der Initiative „Reach Mallorca“ seien laut den Veranstaltern Party, Sex und Sonnenbrand gewesen – und was Gott dazu sagen würde. An den meisten Abenden würden etwa 150 bis 200 Passanten zuhören, hieß es im Vorfeld der Aktion.

Neben Musik, Straßenkunst und Kurzpredigten konnten Touristen auf Wunsch für sich beten lassen. Als „Street Angels“ in gelben Warnwesten halfen die Freiwilligen in der britischen Partyzone Magaluf betrunkenen Partygästen sicher ins Hotel zurück.

„Gott kann Spaß machen“

Viele Menschen würden sich im Urlaub mit der Frage nach dem Sinn des Lebens beschäftigen oder aber, wenn nach einer Party am Ballermann nur noch innere Leere bleibt. „Wir wollen niemanden bekehren, aber zeigen, dass Gott einen Riesen-Spaß machen kann“, sagt Gernot Elsner, Mitorganisator von „Reach Mallorca“.

Tiara, eine ehemalige Einsatzteilnehmerin, berichtet auf der Webseite von „Reach Mallorca“, wie der Einsatz Menschen verändert. Sie zitiert eine Touristin: „Ist es normal, dass man sich so geliebt fühlt danach? So viel Liebe wie nach dem Gebet von diesen beiden Frauen habe ich noch nie gespürt.“

Der Evangelisationseinsatz findet nach eigenen Angaben schon seit mehr als zehn Jahren statt. Organisiert wird „Reach Mallorca“ von den Organisationen „gospeltribe“, JMG Bielefeld und „THE FOUR“ Für die Zukunft planen sie Freiwilligeneinsätze, die länger als zehn Tage dauern und weitere Strandabschnitte abdecken.