„Heute. Zusammen. Für Morgen“ – Jugendkirchentag in Gernsheim will Perspektiven zeigen

Rund 4.500 junge Menschen werden über Fronleichnam beim 11. Jugendkirchentag der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau in Gernsheim erwartet. Im Mittelpunkt stehen Gemeinschaft, Nachhaltigkeit sowie gelebter Glaube.

- Werbung -

Das Leitwort „Heute. Zusammen. Für Morgen“ soll den Blick in die Zukunft lenken, heißt es auf der Webseite des Jugendkirchentags. Das Programm umfasst rund 250 Veranstaltungen, darunter Gottesdienste, Andachte, Workshops und Musik. Zwischen der Innenstadt und dem Hafen werden drei Themenparks und ein Ehrenamtsbereich öffnen. Dort wird recycelt, geslamt und TikTok-Videos produziert. Zu den Höhepunkten zählen die „Isle of Peace“ (Friedensinsel), der Zukunfts-Parcours, ein Filmworkshop „Generationen-Gerechtigkeit“sowie die Internationale Jugendgebetsnacht am Samstagabend.

„Es ist gerade jetzt so nötig, dass Jugendliche gemeinsame Erlebnisse haben, Kontakte knüpfen, unbeschwert feiern können und Raum haben zum Nachdenken, Reden und Glauben“, sagt EKHN-Kirchenpräsident Dr. Volker Jung. „Der Jugendkirchentag ist und bleibt ein Glaubensfestival. Sein Herz ist die Gemeinschaft.“

Der Jugendkirchentag ist ein Festival der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau und wird für junge Menschen im Alter zwischen 13 bis 27 Jahren veranstaltet. Seit 2002 fand das Festival in unterschiedlichen Städten der EKHN statt.

Homepage des Jugendkirchentags