Hoffnungsschimmer22: Menschen in der Ukraine helfen

„Mitfühlen, beten, geben, helfen“: Ein breites Netzwerk an Gläubigen über alle Kirchengrenzen hinweg ruft zum gemeinsamen Gebet und praktischer Hilfe für die Menschen in der Ukraine auf. Den Anstoß dafür soll eine digitale Benefiz-Aktion an diesem Freitag (11. März) liefern.

Millionen Menschen in der Ukraine sind auf der Flucht vor Krieg und Tod. Vielen fehlt es an allem. Durch die Aktion „Hoffnungsschimmer22“ wollen Christinnen und Christen Hilfe leisten. In einer Benefizsendung, die an diesem Freitag (11. März) um 20:15 Uhr ausgestrahlt wird, soll für die Menschen in der Ukraine gebetet und gespendet werden.

Die Hilfswerke „GAiN“, „Malteser“ und „Art Helps“ sind seit vielen Jahren in der Ukraine aktiv. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden von ihren Erfahrungen vor Ort berichten. Im Fokus von Hoffnungsschimmer22 stehen „die betroffenen Menschen des Kriegs in der Ukraine“, heißt es in einer Mitteilung von Campus für Christus. „Wir wollen einige ihrer Erlebnisse hören und uns mit hineinfühlen.“

„Nachdenkliche Töne“

Florian Stielper, Initiator von Hoffnungsschimmer und ab April Leiter von Campus für Christus Deutschland, wird durch das 90-minütige Programm führen. Die Fürbittezeit wird durch ein Grußwort und Gebet des sächsischen Landesbischofs Tobias Bils eröffnet. Wortbeiträge kommen von Dr. Johannes Hartl (Gebetshaus Augsburg) und Andreas Boppart (Campus für Christus).

Zu den weiteren Mitwirkenden zählen Dr. Reinhardt Schink (Generalsekretär der evangelischen Allianz), Sibylle Beck (leitende Pastorin der ICF Kirche Deutschland), Claudia Kuhn (CVJM Deutschland), Clemens Graf von Mirbach-Harff (Generalsekretär der Malteser International) und Markus Heusser (Weihnachten neu erleben).

Musikalisch eingerahmt – mit „nachdenklichen Tönen“, wie es heißt – wird das Programm von der ‚Hoffnungsschimmer22 Band‘, die von Manuel Weber (Pianist von Wincent Weiss) geleitet wird. Mit dabei sind außerdem Claudia Santoso (Gewinnerin von „Voice of Germany 2019“), Good Weather Forecast, Juri Friesen von der Outbreakband und weitere Künstlerinnen und Künstler.

Prominente Partner unterstützen Benefizaktion

Partner und Unterstützer von Hoffnungsschimmer22 sind neben den CAMPUS-Werken in Deutschland, Österreich und der Schweiz das Gebetshaus Augsburg, die Evangelische Allianz Deutschland, Bibel TV, HOME Movement Österreich, ICF Deutschland, Weihnachten neu erleben, Alpha Deutschland, Sprinkle und die SCM Verlagsgruppe, zu der auch Jesus.de gehört.

Hoffnungsschimmer22 wird auf BibelTV und online auf www.hoffnungsschimmer22.de ausgestrahlt. Die Aufzeichnung findet bereits am Mittwoch (9. März) in der Eventhalle Karlsruhe statt. Im Vorjahr hatte die Benefizaktion Hoffnungsschimmer21 eine knappe halbe Million Euro an Spenden für die Opfer der Jahrhundertflut in Deutschland eingebracht.

Webseite: Hoffnungsschimmer22