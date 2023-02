„Ich bin begeistert“: Evangelisation truestory beginnt

Die Teen-Evangelisation truestory startet am 13. Februar. Eine Anmeldung für den Livestream ist noch möglich.

Sechs Wochen lang laden über 750 Jugendgruppen an 250 Orten in Deutschland, Österreich, in der Schweiz und sogar in Namibia zur Jugend-Evangelisation truestory [früher JESUSHOUSE; Anm. d. Red.] ein. Das Event soll Jugendliche ab 13 Jahren ermutigen, den christlichen Glauben kennenzulernen. Themen sind Sicherheit, Gerechtigkeit, Identität, Liebe und Glück.

„Ich bin begeistert davon, wie viele Jugendgruppen und Teenkreise sich bei truestory

beteiligen. Gerade nach Corona ist es für viele Gemeinden schwer, mehrtägige Aktionen zu

realisieren“, sagt Jürgen Schmidt, proChrist-Geschäftsführer. „Umso schöner, dass truestory für viele ein Anlass ist, mit den Nachbargemeinden überkonfessionell zusammenzuarbeiten und an manchen Stellen sogar wieder neu mit ihrer Jugendarbeit zu starten.“

Teilnehmende Gemeinden konnten zwischen drei Varianten wählen: Bühne (klassisch mit Predigt und Rahmenprogramm), Dialog (Bibellesen in Kleingruppen und Rückfragen im Plenum) und Livestream. Für die Formate Bühne und Dialog gab es laut truestory 145 Anmeldungen. Damit ist der Evangelistenpool von 116 Rednerinnen und Rednern ausgebucht. Der Livestream findet vom 21. bis 25. März statt. Zu Gast sind das Hip-Hop-Duo O’Bros und Studiogäste, die erzählen, wie Jesus ihr Leben verändert hat. Eine Anmeldung für den Livestream ist noch möglich.

Die überkonfessionelle Evangelisationsbewegung proChrist organisiert die Teen-Evangelisation truestory.

Link: Hier geht es zur Anmeldung.