Im Angesicht der Ewigkeit: „BUJU“ on Tour

2020 fiel das Jugendtreffen des Bundes Freier evangelischer Gemeinden (FeG) aus. Dieses Jahr findet das BUJU wieder statt: dezentral, als Tour an sechs verschiedenen Orten.

Statt einer Großveranstaltung mit 5.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern sind sechs Einzelveranstaltungen mit jeweils rund 250 bis 750 Menschen geplant. Die Tour führt von Stove (21.8.) über Wermelskirchen (28.8.), Dillenburg (4.9.), Leipzig (11.9.) über Ettlingen (18.9.) nach Bergstetten (19.8.) in Bayern. Das Motto der Veranstaltung: „Frames – im Angesicht der Ewigkeit“.

„Wir wünschen uns, dass junge Menschen entdecken, wer sie sind, wer Gott ist und was das miteinander zu tun hat“, schreibt Andreas Schlüter, Bundessekretär der FeG Jungen Generation, im FeG-Magazin Christsein Heute. Dies soll durch Verkündigung, Musik und kreative Elemente geschehen. An allen Standorten soll es einen Funpark, Themenwelten, unterschiedliche Stände und das Angebot zu Gespräch und Seelsorge geben. „Wir möchten Jugendliche herausfordern und ermutigen, den nächsten Schritt in der Nachfolge Jesu, in der Jüngerschaft, zu gehen“, so Schlüter.

Ursprünglich hätte das BUJU bereits Pfingsten in der Messe Erfurt stattfinden sollen. Aufgrund der Corona-Pandemie hatte die Veranstaltungsleitung diese Option jedoch bereits im Dezember des Vorjahres ausgeschlossen.

Die Termine:

21.08. Stove

28.08. Wermelskirchen

11.09. Leipzig

18.09. Ettlingen

19.09. Bergstetten

Mehr Informationen und Anmeldung: BUJU