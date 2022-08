Israel: Gericht verurteilt World-Vision-Mitarbeiter zu 12 Jahren Haft

Mohammad el-Halabi, ehemaliger World-Vision-Direktor für Gaza, muss für zwölf Jahre ins Gefängnis. Ein israelisches Gericht wirft ihm vor, die terroristische Hamas mit 50 Millionen US-Dollar an Spendengeldern versorgt zu haben.

Ein israelisches Gericht hat den ehemaligen World-Vision-Mitarbeiter Mohammad el-Halabi zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Die Staatsanwaltschaft wirft el-Halabi vor, 50 Millionen US-Dollar an Spendengeldern veruntreut zu haben. Er soll damit die Hamas, eine terroristische Organisation, unterstützt haben. Das Urteil steht laut der christlichen Hilfsorganisation World Vision „in starkem Gegensatz zu den Beweisen und Fakten des Falls“.

Die Polizei nahm el-Halabi 2016 fest. Seitdem saß er im Gefängnis. Nur wenige Beweise seien öffentlich gemacht worden, schreibt das US-amerikanische Nachrichtenportal Christianity Today.

Mehrere Untersuchungen stellen el-Halabis Unschuld fest

World Vision selbst, ein unabhängiger Bericht aus dem Jahr 2017 sowie die australische und die deutsche Regierung, welche Geld für World Visions Gazaprojekte gespendet hatten, untersuchten den Fall ebenfalls. Sie kamen laut Christianity Today unabhängig voneinander zu dem Ergebnis, dass el-Halabi unschuldig sei und keinen Zugang zu solch großen Geldsummen gehabt habe.

El-Halabi war bei World Vision Direktor für die Hilfsprojekte in Gaza. Das Budget von World Vision für Gaza in den letzten zehn Jahren habe rund 23 Millionen US-Dollar betragen, schreibt die Hilfsorganisation in einem Statement von 2016. Damit sei der Betrag von 50 Millionen US-Dollar sehr unwahrscheinlich. Außerdem sei el-Halabi erst seit 2014 als Direktor für Gaza zuständig gewesen. Und: Er habe nur Summen bis zu 15.000 US-Dollar ohne Absprache freigeben können.

Christianity Today schreibt, dass el-Halabi nach seiner Verhaftung einen Teil der Vorwürfe zugegeben habe. Seiner eigenen Aussage nach habe er unter Zwang gestanden. Er beharrt weiterhin auf seiner Unschuld.

„Die Festnahme, das sechsjährige Verfahren, das ungerechte Urteil und diese Strafe stehen sinnbildlich für Aktionen, die humanitäre Arbeit in Gaza und im Westjordanland verhindern“, schreibt World Vision in einem Statement zum Urteil.

World Vision stellt Arbeit in Gaza ein

Mehr als zwei Millionen Palästinenser leben in Gaza. Ungefähr die Hälfte leidet laut der Hilfsorganisation Oxfam unter Hunger. Israel und Ägypten blockieren Gaza seit der Machtübernahme durch die Hamas im Jahr 2006. World Vision legte seine Arbeit dort nach der Festnahme el-Halabis 2016 still. Die Hilfsorganisation hofft jedoch auf eine Rückkehr.

Das Verfahren gegen El-Halabi sei möglicherweise Vergeltung für frühere Kritik an Israel durch Steve Haas, ehemaliger Vizepräsident von World Vision, schreibt die US-amerikanische Nachrichtenseite The Christian Post. Haas nannte 2014 in einer Rede Israels Vorgehen in Gaza die „größte und längste Besatzung eines anderen Volkes in der neuesten Geschichte“. Er verurteilte das „repressive“ Justizwesen und ärgerte sich über die starke Unterstützung Israels durch Christen. (pa)