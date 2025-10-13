Jesus.de unterstützen!
- Werbung -
Jerusalem Überblick Israel
Bild: Sander Crombach / unsplash

Israel: Deutsche Christen erleben Freilassung der Geiseln

Israel

Christen aus aller Welt reisen Jahr für Jahr im Herbst zum Laubhüttenfest nach Israel, um ihre Solidarität mit den Juden zu bekunden. Dieses Mal erlebten sie dort Dankbarkeit und Freude – aber auch Skepsis nach der Verkündung des Friedensplans.

Von Martina Schwager (epd)

- Werbung -

Stephan Lehnert (52) saß am Montagmorgen im Flugzeug aus Tel Aviv nach Frankfurt, als ihn und die übrigen Passagiere die Nachricht von der Freilassung der Geiseln erreichte. «Neben mir saß eine 17-jährige Jüdin mit ihrer Oma. Die Freude und Erleichterung war natürlich riesengroß», berichtet der Geschäftsführer des deutschen Zweiges der Internationalen Christlichen Botschaft Jerusalem (ICEJ), der in Stuttgart ansässig ist. Er habe gemeinsam mit den beiden Frauen an Bord die Vorgänge in Israel im Livestream verfolgt. «Sie waren froh, dass die Freigelassenen in einem einigermaßen guten Zustand zu sein schienen, auch wenn zwei Jahre in den Terrortunneln sichtbare Spuren hinterlassen haben.»

Zugleich hätten sie auch von ihrer Anspannung berichtet, weil noch nicht klar gewesen sei, ob auch alle verstorbenen Geiseln von der Terrororganisation Hamas an Israel übergeben werden, sagt Lehnert während der Autofahrt vom Frankfurter Flughafen nach Stuttgart. «Sie hoffen sehr darauf, dass sie die Leichname endlich beerdigen können.» Während der neuntägigen Reise der ICEJ-Gruppe durch Israel zum jüdischen Laubhüttenfest habe er bei den Menschen immer wieder gespürt, wie sie seit Bekanntwerden des Friedensplans von US-Präsident Donald Trump zwischen Freude und Misstrauen schwankten.

Sie haben so oft erlebt, dass die Hamas ihre Versprechen nicht eingehalten hat.

Der 1980 von Christen aus mehr als 20 Ländern gegründete Verein ICEJ setzt sich gegen Antisemitismus und für Solidarität mit Israel ein. Er verweist auf die jüdischen Wurzeln des Christentums und veranstaltet unter anderem jährlich Reisen nach Israel zum Laubhüttenfest. In diesem Jahr nahmen rund 1.500 Christen verschiedener Konfessionen aus 71 Ländern an der Reise teil.

Höhepunkte seien vor allem die Begegnungen auf dem «Platz der Geiseln» in Tel Aviv gewesen, nachdem die bevorstehende Befreiung verkündet worden sei, berichtet Rebecca Schiffkowski aus Löningen bei Cloppenburg. Sie engagiert sich seit mehreren Jahren ehrenamtlich in der ICEJ und gehörte zu den knapp 60 Israel-Reisenden aus Deutschland. «Auf dem Platz haben wir vor allem große Hoffnung und Freude und Erleichterung gespürt.» In den Gesprächen sei aber auch die Unsicherheit über die weitere Entwicklung deutlich geworden: «Die Israelis wollen keinen Krieg. Aber solange die Hamas noch stark ist, glauben sie nicht an einen Frieden.»

- Werbung -

„Wie schön, dass ihr auf unserer Seite steht!“

Die Menschen seien überaus dankbar gewesen, dass sie sich als Christen solidarisch gezeigt hätten, sagt die 45-Jährige unmittelbar nach der Rückkehr in Deutschland: «Wir haben immer wieder gehört: ‚Die ganze Welt hasst uns. Wie schön, dass ihr auf unserer Seite steht!’» Die Gruppe aus Deutschland sei häufig mit der israelischen Flagge und der Deutschland-Fahne auf den Straßen unterwegs gewesen. «Die Menschen kamen auf uns zu und wollten wissen, warum wir dort sind. Dann haben sie uns umarmt und waren einfach nur gerührt. Viele haben geweint.»

Trotz des Terrors der Hamas hofften die Israelis auf einen dauerhaften Frieden, ist Stephan Lehnert überzeugt. «Die Hoffnung war immer da, auch über all die Jahre, als Raketen aus dem Gaza-Streifen auf Israel geflogen sind.» Die Israelis seien trotz allem nicht verbittert, so habe er es erlebt. Allerdings sei dafür ein grundlegendes Umdenken in den Köpfen und Herzen der Menschen im Gaza-Streifen notwendig: «Die Hamas muss sich vollständig vom Terror lossagen.»

Israel: EKD-Auslandsbischof besucht Gedenkstätte für Hamas-Angriff
Quelleepd

NEWS & Themen

Konnten wir dich inspirieren?

Jesus.de ist gemeinnützig und spendenfinanziert – christlicher, positiver Journalismus für Menschen, die aus dem Glauben leben wollen. Magst du uns helfen, das Angebot finanziell mitzutragen?

Jetzt spenden!

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

WAS KANNST DU ZUM GESPRÄCH BEITRAGEN?

Bitte gib hier deinen Kommentar ein
Bitte gib hier deinen Namen ein

Wichtige Links

Jesus.de Backstage

Wir über uns

Jesus.de ist das Informations- und Diskussionsportal rund um den christlichen Glauben. Wir sind als Team begeistert von Jesus, und diese Begeisterung möchten wir mit euch teilen – ohne Dogmatismus oder theologische Absolutheitsansprüche.

Jesus.de wird vom gemeinnützigen SCM Bundes-Verlag getragen, der Zeitschriften wie Family, Aufatmen, MOVO und andersLeben herausgibt.

Blickpunkt-Newsletter

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

Zuletzt häufig geklickt

© Copyright: SCM Bundes-Verlag gGmbH - Alle Rechte vorbehalten. Ein Unternehmen der Stiftung Christliche Medien.