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Grabeskirche in Jerusalem
Grabeskirche in Jerusalem (Foto: Bernhard Richter / iStock / Getty Images Plus)

Spiegel.de:

„Rassistisch motiviert“ – Angriff auf Nonne in Jerusalem

Nachrichten & ThemenIsrael

Ein Mann stößt eine Ordensschwester zu Boden und tritt auf sie ein: In Jerusalems Altstadt ist eine französische Nonne angegriffen worden. Die Polizei spricht von einem rassistisch motivierten Angriff.

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Ein Video aus der Jerusalemer Altstadt sorgt für Bestürzung: Ein Mann stößt eine französische Nonne von hinten zu Boden und tritt anschließend auf sie ein. Wie der Spiegel unter Berufung auf den israelischen Sender N12 berichtet, soll der mutmaßliche Täter die Ordensfrau gezielt angegriffen haben, weil er sie als Christin erkannte.

Die Tat ereignete sich demnach bereits am Dienstag, wie auch Vatikan News berichtet. Die israelische Polizei nahm noch am selben Tag einen 36‑jährigen jüdischen Mann fest. Laut der Times of Israel wird gegen ihn wegen eines „rassistisch motivierten Angriffs“ ermittelt. Die Polizei betonte, Übergriffe auf Angehörige religiöser Gemeinschaften würden mit „null Toleranz“ verfolgt.

Die Polizei hat das Video der Tat veröffentlicht:

Wachsende Sorge um Christen in Israel

Bei der verletzten Ordensfrau handelt es sich um eine 48‑Jährige, die an der French School of Biblical and Archeological Research tätig ist. Deren Leiter, Olivier Poquillon, verurteilte die Tat scharf und forderte ein entschiedenes Vorgehen der Behörden. Auch das französische Konsulat reagierte empört. Israels Außenministerium sprach von einer „beschämenden Tat“, die den Werten von Respekt und Religionsfreiheit widerspreche.

Zugleich verweisen Beobachter auf ein größeres Problem: Laut der Hebräischen Universität gibt es ein beunruhigendes Muster zunehmender Feindseligkeit gegenüber Christen. Das Rossing Center dokumentierte allein 2025 insgesamt 155 Vorfälle von Belästigung und Gewalt gegen Christen in Israel und Ostjerusalem – von Spuckattacken bis hin zu Vandalismus.

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Mehr zum Thema:

Angriff auf Christen in Jerusalem
QuelleSpiegel, Israelische Polizei, Vatikan News

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