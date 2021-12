Jimmy Kelly: An Weihnachten schenkt sich Gott uns auf besondere Art

Für den Sänger ist Weihnachten eine Zeit der Freude. Gott gab ihm Mitte der 2000er eine zweite Chance.

Von Markus Kosian

Der irisch-/US-amerikanische Sänger, Musiker und Komponist Jimmy Kelly, der Bandmitglied der legendären Pop- und Folkband The Kelly Family ist, berichtete aktuell im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news, welche große Bedeutung für ihn das Weihnachtsfest im religiösen Sinne hat.

In diesem Jahr hat The Kelly Family die Weihnachts-EP „One More Happy Christmas“ veröffentlicht, 2022 wird dann ab November ein ganzes Weihnachtsalbum inklusive Tour mit dem Titel „Die Weihnachtsparty des Jahres! The Kelly Family, die Mega-Christmas-Show!“ folgen. Gegenüber spot on news erklärte Jimmy Kelly diesbezüglich: „Weihnachten ist Glaube, Hoffnung und Liebe.“

Tod seiner Schwester zeigt ihm Vergänglichkeit des Lebens

Der Tod seiner Schwester Barby, die im April 2021 im Alter von nur 45 Jahren verstorben ist, führte ihm die Vergänglichkeit des Lebens vor Augen, weshalb er sich umso mehr freue, gemeinsam mit seinen Geschwistern zu musizieren. In diesem Kontext betont der 50-Jährige weiter: „Weihnachten ist eine ganz besondere Art und Weise von Familienzeit.“ Da, wo es in Familien nicht immer einfach ist, könne Weihnachten helfen, sich zu versöhnen.

Den Kern des Weihnachtsfestes beschrieb der Musiker wie folgt:

„Weihnachten ist, wo Gott sich auf eine besondere Art und Weise uns schenkt. Darum ist Weihnachten eine Zeit der Freude!“

Welche Hoffnung in seinem Glauben liegt, beschrieb Jimmy Kelly in einem Insta-Post am 17. Juni 2021, als er mitteilte, dass seine Schwester Barby in der Nacht zum 15. April nach kurzer Krankheit an einer Lungenembolie friedlich im Familienkreis eingeschlafen ist und er sich seitdem „in einer Mischung aus Schock und tiefer Trauer“ befinde. Trost findet er darin, dass seine Schwester zum Glauben an Gott fand. Diesbezüglich schrieb Kelly: „Was mich als gläubiger Christ und ihr Bruder aber am meisten freut ist, dass sie besonders im letzten Jahr einen spirituellen Weg beschritten hat. Ich kann bezeugen, dass sie Gott in ihr Leben eingeladen hat, was ihr viel Freude und Friede geschenkt hat.“

Glaube an Gott hilft aus Lebenskrise

Mitte der 2000er Jahre berichtete Jimmy Kelly, dass ihm der Glaube an Gott aus einer schweren Lebenskrise half, die von übermäßigem Alkoholkonsum und depressiver Stimmung begleitet war. Damals berichtete das Online-Portal jesus.ch mit der Schlagzeile „Der Glaube war meine zweite Chance“ und das Magazin life.de mit der Headline „Jimmy Kelly: Glaube bewahrt mich vor dem Alkohol“ über den Perspektivwechsel im Leben von Jimmy Kelly. Seine Sichtweise dazu schilderte der Musiker wie folgt: „Der Glaube hat mir geholfen, jeden Tag kräftiger und stabiler in dieser wahnsinnigen Welt zu werden. Ich finde Frieden im Gebet und wenn ich in die Kirche gehe. Ich brauche einen Anker.“

Durch den Glauben an Gott habe er „eine zweite Chance im Leben“ bekommen, was ihm „jeden Tag ein bisschen mehr Lust und Kraft fürs Leben“ gebe. Darüber, wer dieser Gott ist, der ihm eine neue Perspektive gab, hat Jimmy Kelly ein klares Bild, was er wie folgt damals darlegte:

„Jesus Christus… – ja, ich habe als Kind eine Vorstellung von ihm gehabt, die nicht sehr deutlich war. Was ist er für mich? Heute habe ich verstanden, dass er der Sohn Gottes ist. Soviel ich verstehe, hat er mir eine zweite Chance gegeben. Ohne ihn würde ich heute keine Chance haben.“

Sein Glaube ist dabei durchaus von Zweifeln begleitet, die aber nicht die Stärke haben, die durch den Glauben gewonnene Perspektive zu verdrängen. Dazu erklärte Jimmy Kelly: „Der Glaube ist ein Geschenk. Ich sag mal so: Ich glaube so viel und ich ‚unglaube‘ viel mehr. Aber dieser kleine Glaube, den ich doch habe, den versuche ich festzuhalten. Und der hat noch mehr Power als der Unglaube in mir.“

