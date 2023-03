Jugendevangelisation truestory im Livestream und auf BibelTV

- Werbung -

Die evangelistische Sendung „truestory – About Jesus. About You.“ läuft vom 21. bis 25. März jeden Abend um 19 Uhr im Livestream und auf BibelTV. Maxi und Alex, besser bekannt als christliches Rap-Duo O’Bros, moderieren die TV-Show für 13- bis 17-Jährige. Sie sprechen mit Gästen, deren Leben durch den christlichen Glauben verändert wurde. Mit dabei unter anderem Lilav, die aus Syrien geflüchtet ist, Lea, die mit Pornosucht kämpft, und Niels, der als Drogenschmuggler in einem kolumbianischen Gefängnis landete.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich per Live-Chat am Gespräch beteiligen und Fragen stellen. Fragen zum Glauben beantwortet die Theologin Julia Garschagen. „Bei truestory wollen wir die großen Fragen des Lebens stellen. Wer bin ich? Wie können wir eine gerechtere Welt schaffen? Was gibt Sicherheit im Leben?“, sagt sie.