Archäologen finden verschollene Bischofskirche

Archäologen haben nahe Venedig die Überreste einer frühchristlichen Kirche und eines mutmaßlichen Bischofspalastes entdeckt. Kirchenvater Hieronymus erwähnte sie wohl schon im Jahr 396.

Nach Angaben des Online-Magazins Medievalists.net haben Archäologen der Ca‘ Foscari Universität Venedig in Altino nahe Venedig die Überreste einer frühchristlichen Bischofskirche und eines benachbarten Bischofspalastes identifiziert. Die rund 30 mal 20 Meter große Kirche entstand vermutlich zwischen dem späten 4. und der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts. Schriftliche Quellen hatten ihre Existenz zwar seit Langem belegt, ihr Standort war jedoch unbekannt. „Zum ersten Mal können wir mit sehr hoher Sicherheit sagen, wo die Kirche und der Bischofspalast von Altino standen“, sagte Grabungsleiter Diego Calaon.

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Besonders bemerkenswert ist die Verbindung zu den Briefen des Kirchenvaters Hieronymus. In einem Schreiben aus dem Jahr 396 beschreibt er die Kirche von Altino sowie den Dienst des Priesters Nepotian. Die nun entdeckten Baureste stammen nach Einschätzung der Forscher aus genau dieser Epoche. Neben der Kirche fanden die Archäologen ein großes Gebäude mit Säulengang und mehreren Anbauten, das vermutlich als Bischofssitz diente. Vor der Kirche wurden zudem ein frühmittelalterlicher Friedhof und weitere Zeugnisse christlichen Lebens entdeckt.

Bedeutendes römisches Zentrum

Altinum war eine bedeutende römische Stadt auf dem norditalienischen Festland nahe der heutigen Lagune von Venedig. Aufgrund von Überschwemmungen, politischen Umbrüchen und Einfällen wanderte ein Teil der Bevölkerung zwischen dem 5. und 7. Jahrhundert auf die Inseln der Lagune ab. Nach Ansicht der Forscher erfolgte der Übergang von Altino nach Torcello und zu den Wurzeln Venedigs nicht durch eine plötzliche Flucht vor Invasoren, sondern als langfristiger und geplanter Wandel.

Im 7. Jahrhundert wurde die Kirche von Altino offenbar gezielt abgetragen, während auf Torcello ein neues kirchliches Zentrum entstand. „Nicht als plötzliche Flucht, sondern als langer, gesteuerter Transformationsprozess“, beschreibt Calaon die Entwicklung. Baumaterialien aus Altino könnten dabei zum Aufbau neuer Siedlungen in der Lagune verwendet worden sein.

Kirchenvater Hieronymus (ca. 347-420) zählt zu den bedeutendsten Gelehrten des frühen Christentums. Berühmt wurde er vor allem durch die lateinische Bibelübersetzung „Vulgata“, die über Jahrhunderte hinweg den Bibeltext der westlichen Kirche prägte.

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