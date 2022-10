Kirchentag 2023: Ticketverkauf gestartet

Für den 38. Evangelischen Kirchentag 2023 in Nürnberg sind ab sofort Tickets erhältlich. Bis zum 4. April gibt es einen Frühbucherrabatt.

Ein reguläres Fünf-Tage-Ticket für den Kirchentag kostet 109 Euro, nach dem 4. April 119 Euro. Ermäßigt kostet die Teilnahme an fünf Tagen den Angaben zufolge 59 Euro, nach dem 4. April 69 Euro. Außerdem gibt es Familientickets (179 Euro, mit Frühbucherrabatt 169 Euro), Tickets für einzelne Tage (39 Euro, ermäßigt 29 Euro) und Tickets für die Zeit nach 16 Uhr (19 Euro).

Alle Tickets enthielten voraussichtlich auch einen Fahrausweis für öffentliche Verkehrsmittel auf dem Gebiet des Kirchentags, hieß es vonseiten des Kirchentags. Erstmals gebe es primär digitale Tickets. Im März erscheine eine App, mit der das elektronische Ticket genutzt werden könne. Alternativ gebe es Papiertickets, die für vier Euro vor dem Kirchentag verschickt würden.

Screenshot: kirchentag.de

Der 38. Deutsche Evangelische Kirchentag startet am 7. Juni 2023 in Nürnberg und endet am 11. Juni. Die Veranstalter erwarten rund 100.000 Besucherinnen und Besucher.