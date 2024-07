Kurios: Kirchenglocken bringen Rettung

Mithilfe von Kirchenglocken hat sich ein 90 Jahre alter Senior in der Nacht zum Sonntag aus einer misslichen Lage befreien können – um 3:15 Uhr morgens.

Der Bewohner eines Pflegeheims im thüringischen Apolda war nach einer Veranstaltung in der Lutherkirche unbemerkt eingeschlossen worden, wie die Polizei mitteilte. Pflegekräfte hatten schon am Abend die Polizei alarmiert, als der auf einen Rollator angewiesene Mann nach dem Besuch der Kirche nicht wieder auftauchte. Auch die Besatzungen von sechs Streifenwagen konnten ihn im Stadtgebiet allerdings nicht ausfindig machen.

In der Nacht zum Sonntag läuteten dann gegen 3.15 Uhr unvermittelt die Kirchenglocken. Daraufhin schickte der Dienstleiter mit seiner „kriminalistischen Erfahrung“ nochmals Beamte zur Kirche, wie es in einer Pressemitteilung hieß. Hinter der Tür machte sich der 90-Jährige bereits bemerkbar. Nachdem die Polizei den Pfarrer ausfindig gemacht hatte, konnte der Senior aus seiner Lage befreit werden. Er gab an, versehentlich eingeschlossen worden zu sein. Nach langer Suche habe er schließlich die Bedienung des Kirchengeläuts gefunden und eingeschaltet. Der Senior wurde laut Polizei „wohlauf zu seiner Unterkunft“ gebracht.