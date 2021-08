Ev. Allianz veröffentlicht Leitfaden zum Umgang mit religiösem Machtmissbrauch

- Werbung -

Machtmissbrauch verschiedenster Art gibt es auch in christlichen Gemeinden. Die Evangelische Allianz hat jetzt einen Leitfaden veröffentlicht, um potenzielle Fehlentwicklungen frühzeitig erkennen zu können. Mithilfe eines Ampelsystems und 15 Fragen kann man testen, wie es um den Umgang mit Macht in der eigenen Gemeinde bestellt sind.

Missbrauch sei immer eine Grenzverletzung, zumeist mit emotionalen als auch körperlichen Folgen, heißt es auf der Webseite der Allianz. „Machtmissbrauch kann geschehen durch strukturelle („Mein Leitungsamt ist von Gott eingesetzt!“) oder durch pseudo-theologische Übergriffhandlungen („Ich weiß, was Gott von dir will und was sein Plan mit dir ist!“), in denen Betroffene kontinuierlich und subtil von der Macht des „geistlichen Gegenübers“ abhängig sind oder gemacht werden.“

Konzipiert wurde der Leitfaden von der psychologischen Beraterin Martina Kessler und dem Psychotherapeuten Wolfram Soldan. Der Leitfaden steht kostenlos als Download zur Verfügung.

Link: Leitfaden zum Umgang mit religiösem Machtmissbrauch (PDF)