Leitungskongress 2024: Willow Creek gibt Veranstaltungsort bekannt

Im Vorjahr verhinderte Willow Creek Deutschland dank zahlreicher Spenden das „Aus“. Jetzt steht fest, wo der nächste Leitungskongress stattfindet – und was sich ändern soll.

Der nächste Leitungskongress von Willow Creek Deutschland wird vom 7. bis 9. März 2024 in der dm-arena in Karlsruhe veranstaltet. Es werden Tausende haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitende aus evangelischen Landes- und Freikirchen sowie der katholischen Kirche erwartet. Der Kongress soll „dazu beitragen, dass noch mehr Gemeinden sich in diesen unsicheren Zeiten neu als Hoffnungsort begreifen und weiterentwickeln“, sagt Willow-Geschäftsführer Thomas Fremdt.

Willow Creek will einige Neuerungen einführen. Der Kongress soll mehr Interaktion und „intensivere Möglichkeiten“ zur Teamentwicklung bieten, heißt es auf der Webseite. Zudem will Willow die Arbeit noch mehr auf die heutigen Fragen von Kirchen und Gemeinden ausrichten. Der Fokus bleibe jedoch unverändert: „Leitung mit Charakter und Integrität als strategischer Schlüssel für wachsende Gemeinden“.

Der Vorsitzende Ulrich Eggers ist immer noch „völlig geflasht“ von der großen Spendenbereitschaft im vergangenen Jahr. Pandemiebedingt war bei Willow Creek Deutschland ein finanzielles Loch von 450.000 Euro entstanden. Rund 1.400 Spenderinnen und Spender halfen, das drohende Aus abzuwenden. Laut Eggers hätten viele gesagt: „Willow muss weitergehen, sie wird dringend als Ermutigungs- und Inspirations-Plattform gebraucht!“

Willow-Creek-Kongresse gibt es in Deutschland seit 1996. Nach eigenen Angaben haben seitdem rund 175.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Events besucht. Willow Creek Deutschland arbeitet überkonfessionell und ist Mitglied der „Arbeitsgemeinschaft Missionarischer Dienste“ in der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Ihren Ursprung hat die Kongressbewegung in den USA in der Kirchengemeinde „Willow Creek“ in South Barrington bei Chicago.