Jesus.de unterstützen!
- Werbung -
Eine Animation von verschiedenen Menschen, die im Kreis auf dem Boden in einem grünen Garten sitzen.
Screenshot: BibleProject – Deutsch / Bergpredigt Folge 10

BibleProject: „Lasst euer Licht leuchten, damit alle es sehen“

Medien

Die Bergpredigt-Reihe von BibleProject-Deutsch ist jetzt vollständig. Das neuste Video lädt dazu ein, eine wichtige Entscheidung zu treffen.

Das zehnte Video der Staffel zur Bergpredigt ist nun online, teilte das BibleProject-Deutsch mit. In dem Finale schließe Jesus seine berühmte Rede mit einem eindrücklichen Ruf ab: Wer seine Worte hört, sei eingeladen, sie auch zu tun. Das letzte Video runde die gesamte Bergpredigt ab und lade dazu ein, eine der wichtigsten Entscheidungen des Lebens zu treffen.

- Werbung -

In dem Video wird der letzte Teil der Bergpredigt (nachzulesen in Matthäus 7,13-29) erklärt und visuell aufbereitet. Jesus stellt die Menschen vor die Entscheidung, durch das „enge Tor“ zu gehen: „Der Weg zum Leben ist nicht einfach. Es kann sich manchmal eng anfühlen, aber in Wirklichkeit ist es der Weg zur wahren Freiheit.“

Das BibleProject ermutigt dazu, so wie Jesus zu handeln: Er spricht davon, „Gemeinschaften des Friedens und der Gerechtigkeit zu erschaffen mitten in einer Welt voller Gewalt und Tod. … Lasst euer Licht leuchten, damit alle es sehen!“

Bergpredigt-Videos in Kleingruppen-App

Die Videos zur Bergpredigt sind jetzt auch in der App „FeedYourself“ verfügbar, teilte das BibleProject außerdem mit. Die Kleingruppen-App lade mit „interaktiven Methoden“ dazu ein, Gottes Wort „wie ein mehrgängiges Festessen“ gemeinsam zu genießen. Unter anderem gebe es viel vorbereitetes Kleingruppenmaterial zur Bergpredigt, das durch die Videos ergänzt werde.

Die Bergpredigt: Gedanken zu den Seligpreisungen

QuelleBibleproject-Deutsch

NEWS & Themen

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

WAS KANNST DU ZUM GESPRÄCH BEITRAGEN?

Bitte gib hier deinen Kommentar ein
Bitte gib hier deinen Namen ein

Konnten wir dich inspirieren?

Jesus.de ist gemeinnützig und spendenfinanziert – christlicher, positiver Journalismus für Menschen, die aus dem Glauben leben wollen. Magst du uns helfen, das Angebot finanziell mitzutragen?

Jetzt spenden!

Wichtige Links

Jesus.de Backstage

Wir über uns

Jesus.de ist das Informations- und Diskussionsportal rund um den christlichen Glauben. Wir sind als Team begeistert von Jesus, und diese Begeisterung möchten wir mit euch teilen – ohne Dogmatismus oder theologische Absolutheitsansprüche.

Jesus.de wird vom gemeinnützigen SCM Bundes-Verlag getragen, der Zeitschriften wie Family, Aufatmen, MOVO und andersLeben herausgibt.

Blickpunkt-Newsletter

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

Zuletzt häufig geklickt

© Copyright: SCM Bundes-Verlag gGmbH - Alle Rechte vorbehalten. Ein Unternehmen der Stiftung Christliche Medien.