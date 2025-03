„Der Auftrag bleibt“: 100 Jahre Marburger Medien

Sie verbreitet jährlich rund acht Millionen Schriften und Karten: Die Stiftung Marburger Medien hat in einem Jubiläumsgottesdienst ihr 100-jähriges Bestehen gefeiert.

Beim Jubiläumsgottesdienst am 16. März blickte die Stiftung Marburger Medien auf ihre Entstehung zurück: In Nürnberg hatten Leonhard Eckart, der Gründer der Blättermission, und seine Weggefährten einst begonnen, christliche Schriften gezielt zu verteilen. Was damals als „Blättermissions-Initiative“ in Nürnberg begann, wuchs schnell und breitete sich in vielen Städten aus, bis schließlich 1925 in Marburg die Zentralstelle der „Blättermission für Glaubensdienst“ gegründet wurde – der Ursprung der heutigen Stiftung Marburger Medien.

- Werbung -

Karsten Hüttmann, Vorstand der Stiftung, brachte seine tiefe Dankbarkeit in seiner Predigt zum Ausdruck: „Wir dürfen staunen, wie Gott diese Arbeit über 100 Jahre hinweg geführt und gesegnet hat. Was als mutige Initiative begann – Menschen jenseits von Kanzel und Kirchenbank mit der besten Botschaft der Welt zu erreichen – ist heute eine Bewegung, die Millionen erreicht. Doch unser Auftrag bleibt derselbe: Weil Worte wirken, wollen wir auch in Zukunft Menschen mit Hoffnung beschenken.“

Die spendenfinanzierte Stiftung beschäftigt derzeit 30 Mitarbeitende, ist konfessionsübergreifend tätig und gehört zum Gnadauer Verband sowie zur Diakonie Hessen.