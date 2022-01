Vorstandswechsel bei Stiftung Marburger Medien

Karsten Hüttmann ist in sein Amt als neuer Vorstandsvorsitzender der Stiftung Marburger Medien eingeführt worden. Sein Anspruch: „Menschen niemals mit dem Evangelium langweilen.“

Das Kuratorium der Stiftung Marburger Medien hat am 25. Januar die bisherigen Vorstände Frieder Trommer und Michael Stöckmann verabschiedet. Als Nachfolger eingeführt wurden Karsten Hüttmann, zuletzt Leiter der missionarisch-programmatischen Arbeit beim CVJM Deutschland und Vorsitzender des Jugendkongresses „Christival“, und der Diplom-Betriebswirt Steffen Marx.

Der 50-jährige Hüttmann folgt Trommer, der seit 2014 als Vorstandsvorsitzender in der Stiftung tätig war und jetzt den Vorsitz des Deutschen Gemeinschafts-Diakonieverbandes (DGD) innehat. Marx tritt die Nachfolge von Stöckmann als Vorstand an, der seit 1999 in der Stiftung vor allem für die Bereiche Marketing und Produktentwicklung verantwortlich war.

Neue Personen- und Altersgruppen ansprechen

Der neue Vorstandsvorsitzende Karsten Hüttmann möchte zukünftig noch stärker neue Personen- und Altersgruppen ansprechen. Dabei betont er: „Wir sollten niemals Menschen mit dem Evangelium langweilen. Deshalb ist es mir wichtig, dass wir Medien entwickeln, in denen sich Menschen in ihrer jeweiligen Kultur, Ästhetik und Sprache wiederfinden können.“

Die Stiftung Marburger Medien stellt nach eigenen Angaben jährlich circa zehn Millionen christliche Medien wie Karten, Themenflyer, Give-Aways, Bibelteile, Magazine und Broschüren sowie kleine Geschenke her. Die Kollektion umfasst rund 1.000 verschiedene Medien, die von über 9.000 Kirchen und Gemeinden und mehr als 40.000 Einzelpersonen bestellt werden.

