The Chosen: Staffel 6 kommt im Herbst auf Prime Video

Mit Staffel 6 erscheint im Herbst die bisher größte Staffel von „The Chosen“. In Staffel 7 soll sich die Geschichte anders entwickeln als erwartet.

Staffel 6 von „The Chosen“ feiert im Herbst ihre Premiere auf Prime Video, berichtet das Relevant Magazine (Englisch). Die Staffel werde „supergroß“, habe Regisseur Dallas Jenkins im Februar auf dem Fan-Event „ChosenCon“ versprochen. „Sie ist die größte, die wir jemals gedreht haben.“ Inhaltlich soll es um die letzten Tage in Jesu Leben gehen – unter anderem seine Verhaftung, den Gerichtsprozess und die Kreuzigung.

In weniger als zwei Monaten soll der Dreh für Staffel 7 beginnen, heißt es. In der finalen Staffel der Serie werde sich die Geschichte „auf eine Art entwickeln, die manche Zuschauer nicht erwarten“, sagte Jenkins. Die Kreuzigung entfalte sich zu Beginn der Staffel, dann soll es um die Anfänge der Apostelgeschichte gehen. Unter anderem plane das Team eine Szene zur Himmelfahrt.

