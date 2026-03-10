Jesus.de unterstützen!
- Werbung -
Hauptcharaktere des „The Chosen“ Cast
Foto: The Chosen

Relevant Magazine

The Chosen: Staffel 6 kommt im Herbst auf Prime Video

MedienPressespiegel

Mit Staffel 6 erscheint im Herbst die bisher größte Staffel von „The Chosen“. In Staffel 7 soll sich die Geschichte anders entwickeln als erwartet.

- Werbung -

Staffel 6 von „The Chosen“ feiert im Herbst ihre Premiere auf Prime Video, berichtet das Relevant Magazine (Englisch). Die Staffel werde „supergroß“, habe Regisseur Dallas Jenkins im Februar auf dem Fan-Event „ChosenCon“ versprochen. „Sie ist die größte, die wir jemals gedreht haben.“ Inhaltlich soll es um die letzten Tage in Jesu Leben gehen – unter anderem seine Verhaftung, den Gerichtsprozess und die Kreuzigung.

In weniger als zwei Monaten soll der Dreh für Staffel 7 beginnen, heißt es. In der finalen Staffel der Serie werde sich die Geschichte „auf eine Art entwickeln, die manche Zuschauer nicht erwarten“, sagte Jenkins. Die Kreuzigung entfalte sich zu Beginn der Staffel, dann soll es um die Anfänge der Apostelgeschichte gehen. Unter anderem plane das Team eine Szene zur Himmelfahrt.

Auf dieser Seite haben wir für euch weitere Infos und News zu „The Chosen“ zusammengestellt.

Neuer Weltrekord für „The Chosen“-Serie
QuelleRelevant Magazine

NEWSLETTER

BLICKPUNKT – unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.
Wir liefern dir die interessantesten NEWS,
Interviews und Geschichten aus der christlichen Welt.
Kompakt, relevant, inspirierend.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

WAS KANNST DU ZUM GESPRÄCH BEITRAGEN?

Bitte gib hier deinen Kommentar ein
Bitte gib hier deinen Namen ein

Weitere NEWS

Konnten wir dich inspirieren?

Jesus.de ist gemeinnützig und spendenfinanziert – christlicher, positiver Journalismus für Menschen, die aus dem Glauben leben wollen. Magst du uns helfen, das Angebot finanziell mitzutragen?

Jetzt spenden!

Wichtige Links

Jesus.de Backstage

Wir über uns

Jesus.de ist das Informations- und Diskussionsportal rund um den christlichen Glauben. Wir sind als Team begeistert von Jesus, und diese Begeisterung möchten wir mit euch teilen – ohne Dogmatismus oder theologische Absolutheitsansprüche.

Jesus.de wird vom gemeinnützigen SCM Bundes-Verlag getragen, der Zeitschriften wie Family, Aufatmen, MOVO und andersLeben herausgibt.

Blickpunkt-Newsletter

NEWSLETTER

BLICKPUNKT – unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.
Wir liefern dir die interessantesten NEWS,
Interviews und Geschichten aus der christlichen Welt.
Kompakt, relevant, inspirierend.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

Zuletzt häufig geklickt

© Copyright: SCM Bundes-Verlag gGmbH - Alle Rechte vorbehalten. Ein Unternehmen der Stiftung Christliche Medien.