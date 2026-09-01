Vor Kinostart: Jetzt exklusiv die ersten zehn Minuten von „David“ sehen

Exklusiv und schon vor dem Kinostart: Jesus.de zeigt die ersten zehn Minuten von „David“ – dem neuen Animationsfilm, der eine der bekanntesten Geschichten der Bibel auf die große Leinwand bringt.

Die biblische Geschichte König Davids kommt als Großproduktion auf die Leinwand: Am 17. September startet der Animationsfilm „David – Du bist nie zu klein, Großes zu tun“ in den deutschsprachigen Kinos. Das Beste: Bereits heute könnt ihr exklusiv bei Jesus.de die ersten knapp zehn Minuten aus dem Film anschauen!

„David“ – die ersten zehn Minuten des Films:

Hinter der aufwendigen Produktion steckt Sunrise Animation Studios, das für das Projekt ein Budget von rund 60 Millionen Dollar bereitstellte. Regie führten Phil Cunningham und Brent Dawes. Insgesamt waren laut Studioangaben mehr als 400 Künstlerinnen und Künstler an der Umsetzung beteiligt. Für den Soundtrack zeichnet Komponist Joseph Trapanese verantwortlich, der bereits Filme wie „TRON: Legacy“, „Oblivion“ und die Serie „The Witcher“ musikalisch vertont hat. Der Film hat eine Laufzeit von 109 Minuten und ist ab 6 Jahren freigegeben. In den USA spielte er rund 90 Millionen Dollar ein.

Was sagen Filmkritiker? „Großes Kino“ schreibt Ralf Blau in „Cinema“. Jan Barra Hentschel (nochnfilm.de) urteilt: „Meine positive Überraschung der letzten Zeit, ein toller Animationsfilm wie ich ihn für David vs. Goliath gar nicht erwartet hatte. Stark.“ Und Andreas Füser (Filmservice): „Hochwertig gemacht, sehenswert, unterhaltsam.“

Hier sind zwei weitere Clips aus dem Film: