Erich-Kästner-Preis für Samuel Koch

Der Dresdner Presseclub hat den Schauspieler Samuel Koch mit dem Erich-Kästner-Preis ausgezeichnet. Gewürdigt wurde sein Engagement, Menschen mit und ohne Behinderung zum Dialog und zur Gemeinschaft anzuregen.

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Mit dem Erich-Kästner-Preis ehrt der Dresdner Presseclub alle zwei Jahre Menschen, die sich für Toleranz und Verständigung einsetzen. In diesem Jahr erhielt der querschnittsgelähmte Schauspieler und überzeugte Christ Samuel Koch die Auszeichnung (Jesus.de berichtete). „Wir brauchen Menschen wie Samuel Koch, die für Teilhabe, Mut und gelebte Inklusion stehen“, erklärte Tobias Wolf, Co-Vorsitzender des Presseclubs, in seiner Laudatio, wie der MDR berichtet.

Koch selbst erklärte, über die Auszeichnung „freudig überrascht“ gewesen zu sein. In seiner Rede bei der Preisübergabe am Sonntag auf Schloss Albrechtsberg in Dresden ermutigte Koch dazu, einander mehr zu helfen und sprach dabei vom „multiplizierten Glück.“ Sein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro stiftet er zu gleichen Teilen an Kulturverein „farbwerk“ und den Verein „Samuel Koch & Freunde“, heißt es.

Der Erich-Kästner-Preis des Presseclubs Dresden wird seit 1994 an Persönlichkeiten oder Organisationen verliehen, die sich in besonderer Weise für Toleranz, Humanität und Völkerverständigung einsetzen und durch ihr Wirken in Politik, Kultur, Wirtschaft oder Gesellschaft Maßstäbe setzen. Die Auszeichnung ist mit 10.000 Euro dotiert. Das Preisgeld wird von den Preisträgern für soziale, kulturelle oder karitative Zwecke gespendet.

>>> Zum vollständigen Artikel (MDR)

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